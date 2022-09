Cambios en la Suprema Corte: ¿del forum shopping a la "mayoría automática" radical?

De esta manera, la iniciativa oficial, que aunque no esté expresado abiertamente tiene un alto componente político, supone que con la eliminación de las salas, sobre todo las 2 (integrada por Adaro, Palermo y el filoradical Valerio), dejaría de existir una mayoría opositoria (al Gobierno) en el tratamiento de algunas causas judiciales.

Por su parte, los ministros de la corte de extracción peronista (Omar Palermo, Mario Adaro, y Julio Gómez) cuestionan la imposición por mayoría en los fallos plenarios de los otros cuatro magistrados, elegidos en gobiernos radicales (Dalmiro Garay, José Valerio, Teresa Day y Pedro Llorente) y dudan de si sus posturas son realmente independientes del poder político.

Qué dice el proyecto del Ejecutivo

El proyecto prevé, eliminar las dos salas y que los siete ministros de la Suprema Corte, entiendan por sorteo de tres, en la mayoría de las causas. También que el presidente de la Corte -hoy el cargo lo ocupa Dalmiro Garay- sea parte del sorteo y dicte sentencia. Y en fallos plenarios, deberán participar todos los miembros para dirimir acciones por pedidos de inconstitucionalidad.

Como era de esperarse la propuesta despertó las críticas del peronismo.

Una de las voces más fuerte fue la de la senadora nacional y presidenta del Justicialismo de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien expresó a través de su cuenta de Twitter: “Lo que no controlan, lo disuelven. El proyecto que envió el Gobierno a la Legislatura implica lisa y llanamente lograr mayoría automática en la Suprema Corte de Justicia”.

Tuit Anabel.JPG

Mientras, el senador Lucas Ilardo, también publicó en la misma red: “Lo que se viene: MAYORIA AUTOMÁTICA RADICAL en la justicia de Mendoza”.

Fin del “forum shopping”. Inicio del Colegio de Jueces

Marcelo D'Agostino.jpg Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia.

Desde el Gobierno vienen repitiendo que el proyecto de reforma del funcionamiento de la Corte de la provincia le otorgará instrumentos para que pueda el máximo tribunal desempeñar con mayor celeridad, transparencia y eficacia el servicio de justicia que los ciudadanos reclaman.

Para motorizar estos cambios, se deberá modificar la Ley 4.969, que rige desde 1984.

De aprobarse el proyecto, la Suprema Corte de Justicia, funcionará como un Colegio de Jueces. ¿Qué significa esto? “Cada causa que ingrese a la Corte se va a sortear entre los siete miembros para que puedan entender en ese juicio específico con un agregado que hoy en día no existe, que hace participar al presidente en el sorteo para cumplir funciones jurisdiccionales, es decir funciones de juez”, explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, en una entrevista por Radio Nihuil.

“Se equiparan las cargas de trabajo, se genera inmediatez porque la función del juez siempre está y se avanza en un mejor sistema de justicia”, añadió.

mario adaro.jpg Mario Adaro, miembro de la Suprema Corte de Mendoza.

El ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro, dijo que el proyecto le genera un sentimiento contradictorio porque por un lado opina que se está dando un debate sobre un diseño de complejidad institucional con la cantidad de problemas sociales, económicos y políticos que se están viviendo y parece poco importante, sobre todo rediseñar la vida institucional de uno de los tres poderes. Cree que no se entiende con qué finalidad se da en este momento.

Sin embargo, Adaro dijo que específicamente sí está de acuerdo en que haya un proceso más transparente en la toma de decisiones sobre los expedientes.

“En el proyecto estamos de acuerdo en lo jurisdiccional, que haya un proceso más transparente, más de sorteo, más aleatorio para que dé transparencia a la toma de decisiones porque claramente hay una distorsión con un diseño de hace años de cómo se presentaban sobre todo las causas administrativas o para que se entienda, las causas contra el Estado y se elegía a una u otra sala y se podía saber las posturas. En eso más allá de alguna discrepancia todos los que somos parte de la Corte creemos que es importante el sorteo y armar un modelo mucho más transparente”.

Para la ex ministra de la Suprema Corte, la doctora Aída Kemelmaje de Carlucci, quien se manifestó por Radio Nihuil, en contra del proyecto, solo se deberían sortear los procesos contenciosos y las causas por pedidos de inconstitucionalidad de alguna ley o decreto.

“Lo que dice el Gobierno, a mí no me consta pero si fuese así, cuando hay un gobierno radical, los abogados peronistas esperan a ver si tengo jueces peronistas , lo cual es un horror, pero supongamos que así fuese: lo que tengo que hacer es sortear las causas contencioso administrativo no las causas civiles o comerciales” explicó Kemelmajer.

Una de las razones que viene repitiendo el Gobierno es que que a partir de ahora las especulaciones de los litigantes que eligen qué juez entienda en sus juicios deben dejar de existir. “Se pretende transparencia evitando el 'fórum Shopping', afirmó D'Agostino.

La sala 1 recibe causas del 1 al 15 de cada mes, y lasala 2 del 15 al 30. Entonces según lo que explicó el funcionario, cada uno puede elegir en qué sala interponer la causa.

“En total de causas desde junio del 2018 a junio del 2022 la sala 1 recibió 2.437 causas y la sala 2 ha recibido 7.174 causas. Está a las claras que hay elección del tribunal. ¿y por qué pasa esto? Es lo que se denomina el foro de conveniencia, lo que significa elegir el tribunal más favorable a la conveniencia de quien demanda. En este esquema solo alcanza con esperar que esté de turno la sala deseada para presentar el reclamo. Eso no es justicia, es prácticamente un fraude a la jurisdicción”.

aida-k.jpg Aída Kemelmajer de Carlucci.

“El Gobierno sostiene que hay una sala, que todos los juicios contra el Gobierno, se los da en contra, y la otra sala se los da a favor, eso a mí no me consta. Pero supongamos que sea así: entonces que sorteen los contenciosos administrativos, que sorteen las acciones de inconstitucionalidad. Pero solo eso", afirmó la jurista Kemelmajer.

Pero el Juez Adaro defendió el trabajo de la Sala 2. “Ha habido votos encontrados, votos comunes, inclusive hoy en sala penal o laboral aún en esa supuesta participación conjunta a veces hemos votado con posturas en coincidencia en mi caso con el doctor Valerio y en otras con el doctor Palermo y cuando me ha tocado componer en la sala 1 igual. En los temas más complejos, sin duda hay una postura, pero no partidaria, sino que tiene base en el derecho y una concepción de la sociedad”. Y agregó “Hay siempre una reserva de garantía: alguien que firma un voto y se hace responsable de lo que firmó. Siempre que una jueza o juez dictamine hay otro que lo controle. Eso en la política no pasa”.

Especialización de los jueces: ¿sí o no?

image.png La reforma de la Suprema Corte está en el centro del debate.

A la Corte llegan un 8 o 9 por ciento de procesos contenciosos administrativos, que son los juicios contra el Estado y regidos por el derecho administrativo, y entre un 80 y 90 por ciento de procesos que generan los conflictos que tiene la gente como penales, civiles, laborales, entre otros, que nada tienen que ver con el Estado. Ese porcentaje tan elevado de expedientes llegan de los jueces que están en las instancias inferiores.

Para que entendamos la importancia de las especializaciones en Derecho, tal como ocurren en la medicina, la destacada jurista Kemelmajer explicó que “esos jueces son magistrados que atienden materias especializadas. Esa gente para llegar a esos cargos tuvo que pasar un examen ante el Consejo de la Magistratura. Si alguien no está de acuerdo con la resolución de un fallo puede ir a una cámara de apelaciones donde se supone que también hay gente especializada y que tiene todavía más experiencia que ese juez de primera instancia. Ahora, si tampoco estoy satisfecho con lo que me dicen en la apelación, entonces voy a la Corte. En la Corte se supone que tengo que tener gente todavía más especializada que el que estaba en la cámara. Porque es la Corte la que me va a decir la última palabra. En eso que fueron tradicionalmente las salas. Si a partir de este proyecto todo se va a sortear esa sentencia que dictó ese camarista en lo civil por ejemplo, se la pueden estar revisando personas que tienen muy pocos antecedentes en la materia. Quizás jueces que hicieron toda su vida derecho penal, por ejemplo. Es subvertir el sistema”.

Sin embargo, para el subsecretario de Justicia el tema de la especialidad es relativo.

“Estamos hablando de ministros de la Corte que tienen que conocer el derecho en general, pero además el tema de la especialidad es relativo. Por ejemplo en una sala que tiene competencia en lo laboral y en penal, hay una persona que entiende más en derecho laboral y otras dos en penal. Las salas se manejan por mayoría, la decisión en definitiva no la termina dando los dos votos, no la termina dando un especialista. Los jueces de la Corte conocen el derecho y en definitiva no hay tanta especialidad”.

Concretamente le preguntamos a la doctora Kemelmajer por estos dichos de D'Agostino, a lo que respondió: “No estoy de acuerdo con lo que dice el subsecretario.Cuando a mí me tocó resolver una causa penal porque me tocó integrar o porque el expediente fue a la Corte de la Nación y el expediente volvió revocado, y pasó a la otra sala, por supuesto me ponía a estudiar el asunto, lo estudiaba con mucha profundidad y me llevaba más tiempo que resolver un asunto civil para el que he estado siempre especializada. Lo que van a hacer es demorar los procesos”.

►TE PUEDE INTERESAR: Marcelo D'Agostino, sobre el proyecto de Rodolfo Suarez: "No creo que la Corte esté contaminada por la política"

“El problema es la elección de los jueces de la corte”

La doctora Kemelmajer manifestó que “El problema es la elección de los jueces de la corte”.

“Tradicionalmente cuando había que elegir un juez de la Corte porque otros se jubilaba o se moría, entonces se decía de este que se fue cuál era su especialidad, y se buscaba uno especializado en la misma materia. Ahora, se pierde esa visión, cuando los jueces de la Corte no se eligen en función de lo que la Corte necesita sino de lo que no se quién necesita, entonces ahí es donde se produce la distorsión” .

“Si en la Corte se produce una vacante, al Ejecutivo y al legislativo, que son quienes prestan el acuerdo, no les importa qué es lo que necesita la Corte. Entonces pueden hacer cualquier cosa”.

¿Concentración de poder?

Anabel Fernández Sagasti.jpg Anabel Fernández Sagasti, del PJ, se ha expresado en contra del proyecto del gobernador para modificar el funcionamiento de la Corte.

Fernández Sagasti en su hilo de Twitter escribió: “Manejan a dedo el Tribunal de Cuentas, la Oficina de Ética Pública, la Contaduría General de la Provincia, más las dos cámaras de la Legislatura. ¿Qué falta? Adivinaron: la Suprema Corte de Justicia. La pregunta es para qué. La respuesta está a la vista de todos, de 'institucionalidad’ poco, de búsqueda de impunidad, todo”.

Según el ministro de la Corte, Mario Adaro, “hoy se discute un modelo de gestión sobre la Corte, entre cuatro paredes y tres personas. Nosotros veníamos planteando un modelo con rotaciones. Pero el proyecto es todo lo contrario. Se sigue eligiendo un presidente por dos años y los dos vices que antes eran rotativos, también se eligen por mayoría. Entonces la intención es tener concentración de mayoría. Se agrega una cantidad de asignaciones, de cargos nuevos que terminan oscureciendo y quitando la intención inicial que es la transparencia. Vamos a seguir consolidando un modelo de cooptación institucional”.

Para Aída Kemelmajer lamentablemente las cortes se controlan a través de las designaciones. “Cuando las designaciones son buenas, los jueces no se dejan manejar por ningún gobierno ni por la prensa ni por nadie, son independientes de todos los poderes”.

¿Este proyecto afecta la independencia del Poder Judicial?, le pregunté a Kemelmajer

“Yo creo que si el Poder Ejecutivo por su cuenta manda un proyecto que está pretendiendo resolver los problemas de la Corte, como mínimo tendría que haber tenido una reunión con toda la Corte en pleno, y que yo sepa esa reunión no la ha tenido”.

Y Adaro afirmó: “Es un proyecto que aspirábamos que hubiese sido iniciativa del Poder Judicial”.

También el senador radical Martín Kerchner dijo que “el fórum shopping es una realidad. El criterio de ellos tiene que ser (en relación a la oposición) antes de rechazar y transformarlo todo en un relato épito-político, pensar en lo que le hace falta a la gente que necesita justicia ciega, imparcial”.

El proyecto comenzará a ser analizado en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC). Si bien el oficialismo necesita mayoría simple para aprobarlo y cuenta con los votos necesarios, ayudaría a la vida democrática aceptar cambios y sugerencias, sobre todo desde el propio Poder Judicial. En definitiva es sobre ese poder donde el Ejecutivo y el Legislativo harán foco.

►TE PUEDE INTERESAR: Para Mario Adaro el proyecto de reforma de la Corte terminará siendo una ley oscura