Tensión en el Caribe

Venezuela acusa a Estados Unidos de inventar ataque vinculado a drogas

Venezuela rechaza la versión de Estados Unidos sobre un ataque en el Caribe contra una embarcación con drogas. Maduro y Cabello denuncian “asedio militar”

Jimena Díaz
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, hablando en su programa semanal de televisión "Con El Mazo dando" en Caracas, Venezuela. Crédito: EFE/ Prensa del Ministerio de Interior Justicia y Paz.

Venezuela insiste en que fue un invento

Según informa EFE, Diosdado Cabello, ministro de Interior venezolano y figura clave del chavismo, negó la versión estadounidense y aseguró que se trata de “otro invento” para justificar un cambio de régimen en Venezuela. “Son unos mentirosos”, declaró en su programa transmitido por la televisión estatal, donde cuestionó la falta de pruebas y la veracidad del video difundido por Washington.

El Gobierno de Venezuela también señaló que las imágenes publicadas fueron generadas con inteligencia artificial. Nicolás Maduro acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de querer “manchar de sangre venezolana” al expresidente Donald Trump, y advirtió que su país enfrenta la “más grande amenaza en cien años” por el despliegue militar estadounidense en aguas caribeñas.

Entrenamientos militares en Venezuela

En respuesta al presunto ataque y al despliegue militar de Estados Unidos, Cabello anunció jornadas de entrenamiento para los milicianos venezolanos. Estas prácticas, programadas para el jueves y viernes, buscan fortalecer la organización y preparación de la población ante lo que Caracas califica de “asedio”.

Maduro afirmó que 8,2 millones de personas ya están registradas en la Milicia Bolivariana y adelantó que el proceso de alistamiento será “continuo” en todo el territorio. Además, anunció la creación de la “Unidad comunal miliciana de combate”, que integrará más de 15.700 bases populares de defensa.

Nicolás Maduro.jpg
El gobierno de Venezuela, niega que el ataque de Estados Unidos sea real.&nbsp;

Escalada de tensiones en el Caribe

La acusación de Venezuela contra Estados Unidos refleja un nuevo capítulo de tensiones en la región. Mientras Washington justifica su despliegue con la lucha contra las drogas, Caracas insiste en que se trata de una estrategia para debilitar al chavismo.

Maduro reiteró que, en caso de una agresión, el país se declarará “en armas”. Entre tanto, la comunidad internacional observa con atención un escenario que podría escalar en medio del clima político y militar más tenso en años.

