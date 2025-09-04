Venezuela acusa a Estados Unidos de inventar ataque vinculado a drogas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/1962995246863663156?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1962995246863663156%7Ctwgr%5E75d5ed4e83c78990a7fc2cba74f7c60d0c3f478f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fefe.com%2Fmundo%2F2025-09-04%2Fvenezuela-cuestiona-ataque-caribe%2F&partner=&hide_thread=false ON VIDEO: U.S. Military Forces conducted a strike against Tren de Aragua Narcoterrorists. The strike occurred while the terrorists were at sea in International waters transporting illegal narcotics, heading to the U.S. The strike resulted in 11 terrorists killed in action. pic.twitter.com/iszHE0ttxQ — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2025

Entrenamientos militares en Venezuela

En respuesta al presunto ataque y al despliegue militar de Estados Unidos, Cabello anunció jornadas de entrenamiento para los milicianos venezolanos. Estas prácticas, programadas para el jueves y viernes, buscan fortalecer la organización y preparación de la población ante lo que Caracas califica de “asedio”.

Maduro afirmó que 8,2 millones de personas ya están registradas en la Milicia Bolivariana y adelantó que el proceso de alistamiento será “continuo” en todo el territorio. Además, anunció la creación de la “Unidad comunal miliciana de combate”, que integrará más de 15.700 bases populares de defensa.

Nicolás Maduro.jpg El gobierno de Venezuela, niega que el ataque de Estados Unidos sea real.

Escalada de tensiones en el Caribe

La acusación de Venezuela contra Estados Unidos refleja un nuevo capítulo de tensiones en la región. Mientras Washington justifica su despliegue con la lucha contra las drogas, Caracas insiste en que se trata de una estrategia para debilitar al chavismo.

Maduro reiteró que, en caso de una agresión, el país se declarará “en armas”. Entre tanto, la comunidad internacional observa con atención un escenario que podría escalar en medio del clima político y militar más tenso en años.