Estados Unidos dio a conocer los 14 puntos del acuerdo de paz con Irán

Apertura marítima y el flujo de comercio en el acuerdo de paz

El cuarto ítem detalla que Washington iniciará de inmediato el levantamiento del bloqueo naval que rige sobre la nación asiática, eliminando de forma progresiva todo obstáculo en un plazo máximo de 30 días. A su vez, el Pentágono planificará la retirada de sus buques de guerra de las zonas adyacentes al territorio iraní, una vez que el documento final quede ratificado por los firmantes.

Por su parte, la república islámica garantizará el libre tránsito de buques comerciales por el estratégico estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán. Para asegurar esta vía, los ingenieros navales iraníes ejecutarán tareas de desminado submarino y remoción de restos bélicos en las rutas marítimas en el transcurso del primer mes de vigencia del texto. Teherán abrirá mesas de diálogo técnico con el Sultanato de Omán y los estados ribereños vecinos para fijar pautas permanentes de administración del paso de cargas mediante este acuerdo de paz.

El auxilio financiero y el control atómico en el acuerdo de paz

En materia económica, la Casa Blanca coordinará con sus aliados regionales un programa financiero global de 300.000 millones de dólares destinado enteramente a la reconstrucción de infraestructura pública y el fomento del desarrollo comercial de Irán. Cabe destacar que, para la operatoria internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitirá de forma urgente exenciones y permisos bancarios especiales para facilitar la exportación de petróleo crudo y derivados en la divisa norteamericana, liberando además los activos financieros públicos que permanecían congelados en cuentas del exterior.

Estados Unidos reconoce que los misiles iraníes hirieron a 11 soldados Estados Unidos deberá financiar la reconstrucción de gran parte de Irán.

Finalmente, las cláusulas regulatorias establecen que Irán desnaturalizará in situ sus reservas actuales de material enriquecido bajo la supervisión directa del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ratificando su compromiso de no adquirir ni fabricar armamento de destrucción masiva. Las agencias estatales de control supervisarán de forma coordinada el cumplimiento efectivo del memorando del acuerdo de paz, el cual deberá contar con el respaldo institucional de una resolución de carácter vinculante dictada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Acuerdo Estados Unidos e Irán punto por punto

El cese de hostilidades y el texto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Punto 1: Cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares en curso, incluyendo las acciones directas en territorio del Líbano .

Cese inmediato y permanente de todas las operaciones militares en curso, incluyendo las acciones directas en territorio del . Punto 2: Compromiso recíproco de no iniciar nuevas agresiones, abstenerse del uso de la fuerza y respetar la soberanía e integridad territorial de la contraparte del acuerdo .

Compromiso recíproco de no iniciar nuevas agresiones, abstenerse del uso de la fuerza y respetar la soberanía e integridad territorial de la contraparte del . Punto 3: Establecimiento de un período de 60 días corridos para que los equipos diplomáticos redacten el texto normativo del tratado definitivo de paz, con posibilidad de prórrogas de mutuo acuerdo.

Mantenimiento del statu quo militar en el marco del acuerdo de Estados Unidos e Irán

Punto 4: Congelamiento de las posiciones militares actuales durante las negociaciones; la administración norteamericana no enviará nuevos contingentes a la zona del conflicto en virtud del memorando .

Congelamiento de las posiciones militares actuales durante las negociaciones; la administración norteamericana no enviará nuevos contingentes a la zona del conflicto en virtud del . Punto 5: Suspensión absoluta de cualquier tipo de expansión, desarrollo o modificación edilicia en las instalaciones del programa nuclear de Teherán .

Suspensión absoluta de cualquier tipo de expansión, desarrollo o modificación edilicia en las instalaciones del programa nuclear de . Punto 6: Levantamiento inmediato del bloqueo naval que rige sobre las costas iraníes por parte de las fuerzas navales de Washington .

Levantamiento inmediato del bloqueo naval que rige sobre las costas iraníes por parte de las fuerzas navales de . Punto 7: Retirada progresiva de los buques de guerra estadounidenses de las zonas marítimas adyacentes a la república islámica dentro de los 30 días posteriores a la ratificación del pacto.

Apertura marítima y el flujo del comercio en el acuerdo de Estados Unidos e Irán

Punto 8: Garantía por parte de Irán para permitir el libre tránsito de buques mercantes por el estratégico estrecho de Ormuz , el Golfo Pérsico y el mar de Omán.

Garantía por parte de Irán para permitir el libre tránsito de buques mercantes por el estratégico , el Golfo Pérsico y el mar de Omán. Punto 9: Ejecución de tareas operativas de desminado submarino y remoción de restos bélicos en los canales de navegación durante el primer mes de vigencia del documento .

Ejecución de tareas operativas de desminado submarino y remoción de restos bélicos en los canales de navegación durante el primer mes de vigencia del . Punto 10: Apertura de mesas técnicas de diálogo con el Sultanato de Omán y países ribereños para definir pautas permanentes de administración del paso de cargas.

Asistencia económica y control atómico en el acuerdo de Estados Unidos e Irán