Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y su par de Irán firmaron de forma remota el memorando de entendimiento, que implementa un alto el fuego de 60 días en la guerra con Irán, informó un funcionario de la Casa Blanca a CBS.
Donald Trump y el presidente de Irán firmaron el acuerdo que pone fin a la guerra
Se conocieron las primeras imágenes de la firma del memorando de entendimiento que sellaron este miércoles ambas naciones
El vocero de la Casa Blanca dijo que el memorándum ya está “en vigor”.
Otro funcionario estadounidense declaró a la misma cadena estadounidense que el memorándum fue firmado por el presidente Donald Trump, que asistía a la cumbre del G7 en Francia, y por el presidente iraní Masoud Pezeshkian.
El sitio France 24 también publicó que ambos mandatarios firmaron “oficialmente” el memorando de entendimiento.
El domingo, el acuerdo fue firmado digitalmente por el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, según informó un funcionario estadounidense.
Axios fue el primer medio en informar sobre la firma remota este miércoles.
Paralelamente, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo en una entrevista con la estatal IRIB TV, que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su homólogo de Estados Unidos, firmaron “por medios digitales” el documento para poner fin a la guerra, reportó la agencia Xinhua.