Donald Trump y el presidente de Irán firmaron el acuerdo que pone fin a la guerra

El sitio France 24 también publicó que ambos mandatarios firmaron “oficialmente” el memorando de entendimiento.

El domingo, el acuerdo fue firmado digitalmente por el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, según informó un funcionario estadounidense.

Axios fue el primer medio en informar sobre la firma remota este miércoles.

Paralelamente, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo en una entrevista con la estatal IRIB TV, que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su homólogo de Estados Unidos, firmaron “por medios digitales” el documento para poner fin a la guerra, reportó la agencia Xinhua.