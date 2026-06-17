Analistas y opositores afirman que Donald Trump "perdió la guerra" contra Irán tras el nuevo acuerdo

Trump en Irán Donald Trump acordó el cese al fuego con Irán.

El análisis detalla que el régimen de Teherán continúa sólidamente en el poder y conserva su capacidad de presión sobre el estratégico estrecho de Ormuz, un paso clave por donde circula aproximadamente el 20% del comercio energético mundial. Los especialistas consultados por el medio ratificaron que, pese a la severa asfixia económica impuesta durante los últimos meses, las autoridades iraníes demostraron que todavía conservan herramientas operativas para afectar el flujo global de petróleo y condicionar cualquier mesa de negociaciones futura.

La diferencia entre éxitos tácticos y el resultado de la guerra

La principal crítica de los expertos apunta a la marcada diferencia entre las victorias tácticas conseguidas en el terreno y el resultado final a nivel geopolítico. El influyente matutino neoyorquino consultó a diversos analistas internacionales, quienes coincidieron en que Washington ganó batallas puntuales, pero no la guerra en su sentido integral.

Según los informes de inteligencia y defensa citados en el artículo, los éxitos militares de las fuerzas combinadas operaron de manera aislada y no redundaron en una ventaja geopolítica duradera para la Casa Blanca. Los opositores y sectores críticos en el Congreso de los Estados Unidos señalan que la persistencia del programa nuclear de la República Islámica de Irán y su influencia en la región demuestran las limitaciones de la estrategia de máxima presión ejecutada por la oficina presidencial.

Las cláusulas del acuerdo de paz y las críticas en Washington

En las últimas horas, el presidente republicano intentó presentar el reciente acuerdo con Irán como un rotundo triunfo diplomático para su gestión. El mandatario aseguró ante los líderes del G7 que el documento final garantizará que las autoridades de Irán no poseerán armamento atómico de ninguna clase.

A pesar de las declaraciones oficiales, los detractores del gobierno afirman que el pacto es la prueba de que el Pentágono no consiguió imponer las condiciones estrictas que buscaba desde el inicio de las hostilidades. El memorándum de entendimiento estipula el levantamiento progresivo de las sanciones al petróleo y la flexibilización de las restricciones financieras a cambio de compromisos de estabilización, lo que generó malestar entre los legisladores del propio partido oficialista.

Por otra parte, existen firmes defensores de la estrategia presidencial, quienes alegan que fue justamente la intensa presión militar y el despliegue de la flota lo que obligó a los diplomáticos de Teherán a sentarse a negociar. Este sector sostiene que, sin las intervenciones de las fuerzas armadas, no se habría logrado el desmantelamiento parcial de los depósitos de uranio enriquecido ni la reapertura formal de las rutas comerciales marítimas.

El debate político en Washington continúa abierto mientras las delegaciones de ambas naciones se preparan para formalizar la firma de los documentos en Suiza, abriendo un período de sesenta días para definir el tratado de paz definitivo.