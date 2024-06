Un exjuez detalló cómo fue la llegada de Walter Bento a Mendoza y su ingreso a la Justicia Federal

A mediados del año 1992 fue que Alfredo Rodríguez propuso a Walter Bento para que ocupe una vacante en una de sus secretarías. "Él era abogado, trabajaba en la bolsa de Buenos Aires.Me dijo que ganaba buen dinero pero quería venir porque estaba casado con una mujer de Mendoza y no aguantaba el ritmo de Buenos Aires. Tomaba muchas pastillas", comenzó recordando el ex magistrado.

"Tenía una regularidad inglesa. Todos los meses venía a preguntar si había algo. Yo había advertido cierta capacidad de eficiencia y cumplió. Me puso en orden la secretaría. No tengo ningún tipo de quejas con él", aseguró sobre la docena de años que mantuvieron trabajo en Tribunales Federales.