Trasladaron al Rengo Aguilera a Ezeiza en medio de la interna de la barra del Tomba y su declaración contra Bento

En las últimas semanas, Daniel Rengo Aguilera volvió a tomar protagonismo por doble partida en la provincia. El ex jefe de la barra brava de Godoy Cruz no sólo quedó envuelto en un interna familiar sino que también declaró en el juicio contra el ex juez federal Walter Bento por presunto coimas en la Justicia Federal. En ese contexto es que fue trasladado a una cárcel de Buenos Aires y ahora busca regresar a la provincia.