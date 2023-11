Semana especial en el juicio contra Walter Bento: enfrentará su primera audiencia destituido y preso

Bento preso 2.jpg Walter Bento el día en que fue detenido. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

Ese mismo día, Walter Bento se retiró de los Tribunales esposado y con chaleco antibalas. Luego quedó alojado en la Complejo Penitenciario Federal VI, ubicado en Cacheuta, ya que existía una prisión preventiva vigente en su contra. Pasando en limpio, el próximo martes será la primera vez en el megajuicio donde el ex juez federal se siente en el banquillo de acusados estando privado de su libertad.

Hasta el momento no hay certezas sobre si será trasladado desde la cárcel de Luján de Cuyo o si seguirá la audiencia por videoconferencia. Con los otros detenidos que tiene la causa han ocurrido las dos circunstancias a lo largo de estas semanas. Aunque fuentes judiciales detallaron que la primera opción es la más potable. Si así fuera, Walter Bento llegará esposado a la sala de debates, estará custodiado por personal penitenciario y a pocos metros tendrá sentados a su esposa, Marta Isabel Boiza, y sus hijos, Luciano y Nahuel Bento, quienes también están procesados pero gozan de la libertad.

Incluso algunas fuentes se animaron a vaticinar que sería la primera imagen pública de Walter Bento sin su clásico traje negro o azul Francia que relució en todas las jornadas hasta ahora.

El testigo clave

El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 2 comunicó a las partes la lista de testigos que fueron citados en para esta doble jornada. Sin lugar a dudas, el más relevante es Diego Barrera. Este hombre de 53 años no sólo acaba de ser condenado por el asesinato de Diego Aliaga ocurrido en 2020 -según la acusación, el puntero judicial de Walter Bento para conseguir las coimas en Mendoza- sino que fue uno de los primeros en declarar y referirse a cómo funcionaba la banda que cobraba los sobornos.

Diego Barrera también será trasladado desde la cárcel federal, donde se encuentra purgando su reciente pena de prisión perpetua, el día martes y está previsto que declare a media mañana. Sin lugar a dudas su testimonial será extensa, no sólo porque ya habló durante más de tres horas durante la etapa de instrucción, sino porque seguramente será cuestionado con vehemencia por los abogados defensores.

juicio diego aliaga 11.jpg Diego Barrera fue condenado a prisión perpetua.

Su presencia ha generado tal expectativa que incluso uno de los principales sospechosos en el megajuicio, el abogado Luciano Ortego, había iniciado una huelga de hambre en los últimos días pidiendo que lo citen.

Para tener una referencia de lo que podría suceder, cuando Diego Barrera declaró en febrero de 2021 aseguró que las personas detenidas por contrabando o narcotráfico tomaban contacto con Diego Aliaga a través de su abogado, Jaime Alba –otro de los juzgados-. Se reunían en el domicilio del ex despachante de Aduana, en el barrio Palmares, y ahí “analizaban el caso. Veían si el detenido tenía algún familiar enfermo, algún antecedente u otra cosa”. Una vez que decidían si la maniobra se podía hacer, le decían al preso que “era 600 mil o un millón de dólares. Después le preguntaban si tenían algún domicilio para entregar”.

Diego Barrera involucró luego al ex juez federal: “Aliaga hablaba con Walter Bento. Este le decía cuánto dinero era, se arreglaba el pacto y después Alba hablaba con la gente interesada para decirle lo que necesitaban”. Una vez concretado el pacto de palabra, pasaban a la acción: “Se hacían los poderes, se preguntaban por propiedades y por el dinero que podían aportar. Les decían que en no menos de 30 días podían estar de vuelta en su casa. El destino final del dinero era para Walter Bento pero no sé cómo lo repartían”.

El testimonio de Diego Barrera no sólo fue importante para aclarar la mecánica del presunto cobro de coimas sino también para probar la relación entre Diego Aliaga y el juez federal. “Cuando Aliaga decía ‘sí, primo’ todo se arreglaba. ‘Primo’ era el doctor Bento en las conversaciones”.

