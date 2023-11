Walter Bento jury.jpg Detrás de sus abogados, Walter Bento y Marta Boiza junto a Facundo Bento.

El letrado explicó que Facundo Bento sufrió una infección al nacer que le produjo una encefalopatía crónica no evolutiva -parálisis cerebral-, por lo que no puede hablar ni caminar. Y esta situación se ve agravada ya que al grupo familiar le quitaron la obra social del Poder Judicial de la Nación, por lo que el joven no pudo continuar con su tratamiento de rehabilitación. De hecho, el 30 de octubre pasado presentaron un escrito advirtiendo la situación.

La consideración del Tribunal en el caso de Walter Bento

Más allá de la destitución de Walter Bento como juez federal, los integrantes del Jury de Enjuiciamiento hicieron un apartado para referirse a la situación de Facundo Bento. Si bien rechazaron la presentación hecha por los abogados defensores, a la que calificaron de estar plagada de "infundadas apreciaciones y calificativos", hicieron una recomendación a la obra social en cuestión para que de manera excepcional reincorpore como afiliado al hijo menor de Walter Bento. Se trató de una sugerencia y no de una obligación, ya que el Tribunal se encuentra limitado para dictar órdenes en ese ámbito.

De todas formas, aclararon que "las prestaciones básicas de atención integral se encuentra satisfecha por los organismos dependientes del Estado. Pero no se puede dejar de advertir que la idea de rehabilitación conlleva al reconocimiento de un proceso continuo y coordinado de metodologías y técnicas específicas, instrumentado por un equipo multidisciplinario". "Aún sin haberse probado la interrupción de los tratamientos médicos, la sola posibilidad de que ello ocurra lleva a formular esta recomendación", estipularon.

Desde el entorno del ex juez federal detallaron que no realizarán ninguna presentación al respecto y que esperan que la obra social del Poder Judicial de la Nación haga lugar a la posibilidad que plantearon los miembros del Jury en la jornada del miércoles.

