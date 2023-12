La última jugada judicial de Gil Pereg para revertir la condena a prisión perpetua por el doble crimen

Gil Pereg ha pasado por todos los escalones judiciales desde aquel 25 de enero de 2019 en que fue detenido por los asesinatos de Phyria Saroussy (63) y Lily Pereg (54). En 2021 enfrentó un cinematográfico juicio por jurado popular donde doce ciudadanos mendocinos lo encontraron culpable y fue condenado a prisión perpetua. Tras ese fallo adverso, la defensa presentó un recurso de Casación para que la Corte provincial revise el veredicto.

Los abogados Maximiliano Legrand y Lautaro Brachetta se basaron en cuatro agravios fundamentales: que el caso debía juzgarse en el fuero federal, que el jurado no tuvo paridad de género como indica la ley -faltaron miembros no binarios-, que el jurado era incapaz de definir cuestiones psicológicas de su cliente y que no tuvieron en cuenta su situación de discapacidad.