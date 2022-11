"Gisela Gutiérrez no desapareció, las personas no desaparecen", se escuchó en los alegatos de cierre

El fiscal de Homicidios alegó también que quedó acreditado por los testigos que pasaron en el debate que Gisela no se alejaba de su familia, que no abandonaría a sus padres, ni a sus hijos, "ni a los nacidos ni al por nacer, aún cuando probablemente su concepción era de un aberrante hecho como es una violanción. Aunque ella salía de su casa y no regresaba por 1, 2 o 3 días siempre volvía".

"Las personas no desaparecen solas, se las hace desaparecer. No quedan dudas que después de haber estado tomando en la casa de su hermana Claudia, se fue hacia su casa con un vecino, que cuando él entró en su vivienda ella siguió hacia la casa de sus padres. No quedan dudas que le hizo un gesto a sus padres que ya regresaba, y Gisela se volvió, se fue a otro lugar, no sabemos por qué", señaló Torres.

Dentro de todos los testimonios a los que hizo referencia, destacó el de Jésica Tapia, quien fue pareja del Negrucho Días entre el 2014 y fines del 2015: "Nos describió cómo era, de temperamento fuerte, explosivo, 'con los Días nadie se mete'. Ese muchacho que se mostró compungido el miércoles, hizo un acting el día que Matías Arias delcaró lo que sabía y dijo: 'Me cagaron la vida'. No. Él por sus conductas es responsable de sus actos".

"Le decía a Tapia que 'el crimen perfecto existe', pero las evidencias quedan. Se podrá hacer desaparecer un cuerpo, pero no se pueden hacer desaparecer todos los elementos para su comisión. Podemos decir que a Gisela Gutiérrez la mató Héctor Días de un disparo en la cabeza y por eso les pido el veredicto de culpabilidad porque es un homicidio agravado por uso de arma de fuego", concluyó el fiscal.

JUICIO POR JURADO POR LA MUERTE DE GISELA GUTIERREZ // ALEGATOS DE CLAUSURA

La querella insistió que el caso de Gisela Gutiérrez fue un femicidio

Fernando Peñaloza representa hace 5 años a Ramona Bazán, mamá de Gisela Gutiérrez. "Las personas no desaparecen, las mujeres no desaparecen, Gisela Gutiérrez no desapareció. Decir que está desaparecida es quitarle entidad como persona, como sujeto. Que no esté, que se fue, que se fugó es algo hetéreo, pero nada de eso ocurrió. Probamos que era una chica vulnerable, y que había un responsable de estos hechos. La prueba ubica como único autor a Héctor Días".

"No vamos a desconocer que estamos ante un hecho complejo. Somos conscientes de las dificultades para investigar este hecho por la Fiscalía y para nosotros aportar elementos para esta investigación. No crean que esto es fácil, es un hecho complejo que está dado por el tiempo. Estuvo 5 años sin ninguna hipótesis que permitiera acercarnos a saber qué pasó con Gisela Gutiérrez y hace 2 años se inició esta línea de investigación de la que ahora esperamos un veredicto", sostuvo Peñaloza.

Dijo que Héctor Días no se fue del barrio La Favorita, tal como declaró el miércoles, porque creyó haber cometido el crimen perfecto. Pero que no fue así ya que el pacto de silencio que tenía con sus amigos se rompió 5 años después, y se supo qué pasó esa noche del 19 de julio de 2015. "Todas las líneas de investigación fracasaron, pero esta línea no. Esta cierra por todos lados", afirmó.

El querellante alegó que "hechos de esta naturaleza lamentablemente suceden y ocurren mayormente cuando las víctimas son mujeres", y recordó dos tristes hechos en Mendoza que son la muerte y desaparición de Soledad Olivera y Johana Chacón. En ninguno de los casos se encontraron sus cuerpos y pudo esclarecerse con una condena a Mariano Luque. "No tengan ese temor por no encontrar el cuerpo, son los casos que exigen un mayor esfuerzo", explicó.

"Estamos convencidos que el hecho ocurrió como homicido y que el autor es Héctor Días, pero para nosotros es un femicidio. La conducta de Días se da dentro de un contexto de violencia de género por la situación de vulnerabilidad de Gisela, por su situación económica, por el consumo que tenía y por su estado de salud. Frente a un señor señalado como violento, prepotente. Ese hombre que ante la insistencia de tener sexo con Gisela, ella le dijo que no, pero como a él no le gustó, decidió darle un disparo en la cabeza, y encima se ocupó de llevarse el cuerpo, esconderlo y evitar el hallazgo del mismo. Esta es la oportunidad de darle una respuesta a Ramona -mamá de Gisela- y a la sociedad, que espera que este caso se esclarezca y se haga justicia", cerró Peñaloza.

gisela gutierrez 3.jpg Gisela Gutiérrez vivía en el barrio La Favorita, de Ciudad, y tenía 24 años.

La defensa insistió en la inocencia

"Sigo sosteniendo la desaparición porque no se encontró a la persona, ni el cuerpo. Es una averiguación de paradero", comenzó Diego Henríquez, defensor de Héctor Negrucho Días.

Hizo hincapié en que la causa no tiene testigos presenciales sino lo que contaron terceros. "Les dije en los alegatos de apertura que iban a intentar persuadirlos de la existencia de un homicidio", sostuvo el abogado.

También hizo referencia a que no tuvieron la declaración de dos personas claves. Uno: Daniel Quiroga, quien está imputado en la causa por encubrimiento, y quien habría revelado el crimen a su pareja, Silvana Castillo. Dos: Matías Arias, quien lo contó en la fiscalía en noviembre del 2020 y se comenzó con la línea de investigación del asesinato ocurrido dentro de la casa de Días.

"¿Por qué tampoco estaba la mujer que vio a Gisela la noche del 19 de julio golpeando en la casa de Días? Quien supuestamente le dijo que los muchachos no estaban. Yo no le pude hacer preguntas a esas dos personas y ustedes no pudieron escuchar lo que tenían para decir porque no fueron citados por la Fiscalía", expresó Henríquez.

Por todo esto, y otros aspectos que detalló sobre los rastrillajes que se hicieron en el puesto Los Pinos, en la zona del dique Fías, detrás de La Favorita, solicitó al jurado popular "el veredicto de no culpabilidad".

gisela gutierrez Diego Pablo Henríquez.jpg Diego Henríquez, defensor de Héctor Negrucho Días.

La última palabra del acusado

Héctor Días insistió con su inocencia y que "el testigo Matías Arias, quien declaró en su contra, lo hizo solamente para obtener una recompensa ofrecida. No me niego a que me sigan investigando. Jamás tuve denuncias por violencia de género. Sigo a disposición todo el tiempo que ustedes quieran, pero quiero mi libertad".