Inicio Judiciales Abuso sexual
Investigación

Fue acusado por abuso sexual intrafamiliar en Santa Rosa y quedó preso en Tierra del Fuego

La Fiscalía de Santa Rosa investiga a un mendocino denunciado por abuso sexual intrafamiliar que escapó y fue detenido en Tierra del Fuego. Policías lo traen a Mendoza y será imputado

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
El caso del mendocino denunciado por abuso sexual y preso en Tierra del Fuego es investigado por el Ministerio Público Fiscal. 

El caso del mendocino denunciado por abuso sexual y preso en Tierra del Fuego es investigado por el Ministerio Público Fiscal. 

Fue detenido en Tierra del Fuego un mendocino que tenía pedido de captura por abuso sexual dentro y fuera del hogar en el departamento Santa Rosa.

El hombre, cuya identidad no se revela por tratarse de un delito de instancia privada, fue hallado en la localidad de Río Grande el jueves último.

En las próximas horas quedará a disposición de la fiscal Mariana Cahiza, de Santa Rosa. El detenido había sido denunciado por delitos sexuales dentro y fuera del seno familiar.

Policía móviles Seguridad
El mendocino preso en Tierra del Fuego es traído a Mendoza por abusos sexuales.

El mendocino preso en Tierra del Fuego es traído a Mendoza por abusos sexuales.

Lo imputarán por abuso sexual intrafamiliar

Lo buscaban desde hacía varias semanas y el 14 de agosto fue visto en Tierra del Fuego. Este jueves 21 fue capturado.

Personal de la División Delitos Complejos de Río Grande lo detuvo en la esquina de calles Prefectura Naval Argentina e Islas de los Estados.

Vestía jens, camperón verde oliva y usaba barba tipo candado, seña particular que figuraba en la denuncia judicial por abuso sexual.

Cuando fue abordado por personal investigativo no ofreció resistencia. Quedó alojado en sede judicial a disposición de la Justicia de Tierra del Fuego, que intervino en colaboración con la fiscalía del departamento Santa Rosa.

Cuando sea traído a Santa Rosa quedará formalmente imputado y detenido a disposición de la fiscalía.

Podrá abstenerse de prestar declaración indagatoria o declarar si lo prefiere en referencia a los hechos que se investigan y que lo tienen como denunciado.

Temas relacionados:

Te puede interesar