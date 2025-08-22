Fue acusado por abuso sexual intrafamiliar en Santa Rosa y quedó preso en Tierra del Fuego

Policía móviles Seguridad El mendocino preso en Tierra del Fuego es traído a Mendoza por abusos sexuales. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Lo imputarán por abuso sexual intrafamiliar

Lo buscaban desde hacía varias semanas y el 14 de agosto fue visto en Tierra del Fuego. Este jueves 21 fue capturado.

Personal de la División Delitos Complejos de Río Grande lo detuvo en la esquina de calles Prefectura Naval Argentina e Islas de los Estados.

Vestía jens, camperón verde oliva y usaba barba tipo candado, seña particular que figuraba en la denuncia judicial por abuso sexual.

Cuando fue abordado por personal investigativo no ofreció resistencia. Quedó alojado en sede judicial a disposición de la Justicia de Tierra del Fuego, que intervino en colaboración con la fiscalía del departamento Santa Rosa.

Cuando sea traído a Santa Rosa quedará formalmente imputado y detenido a disposición de la fiscalía.

Podrá abstenerse de prestar declaración indagatoria o declarar si lo prefiere en referencia a los hechos que se investigan y que lo tienen como denunciado.