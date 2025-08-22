Declaró el acusado del crimen de su hijo: "No sé cémo salió el tiro, jamás quise hacerlo"

Facundo Almendra 2.jpg Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

El día del crimen

Aquella noche de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra relató que comenzó a conversar con su hijo para que recibiera a su hermana durante algunas semanas en su casa ya que no conseguía alquiler. Ante la negativa de Facundo Almendra, su padre amenazó con vender directamente el terreno.

La discusión pasó inmediatamente a golpes. "Aguanté un par de sopapos. Me pegó un cabezazo y me tiró al suelo. Empezó a romper cosas de la cocina. Ahí me acordé que tenía una escopeta de mi padre que nunca había usado, era del 1922", relató el acusado del crimen.

"Saqué la escopeta para que me viera y asustarlo. No era para pegarle un tiro, lo juro por Dios y la Virgen. Jamás le podría dar un tiro a mi hijo. Pero se me vino otra como un perro y no sé cómo salió el tiro. Jamás quise hacerlo", detalló el padre.

Cristóbal Almendra crimen san carlos

Al finalizar la declaración del acusado del crimen, el juicio pasó a la etapa de alegatos finales donde el fiscal del Valle de Uco Javier sostendrá su teoría de que fue un homicidio agravado por el vínculo, mientras que los defensores Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo intentarán demostrar que el padre se defendió de su hijo y además que la víctima murió por un virus intrahospitalario y no por el disparo en sí.

Luego, el jurado integrado por doce ciudadanos pasará a deliberar para, en horas de la tarde, ventilar el veredicto sobre el crimen.

El crimen en San Carlos

El 11 de diciembre de 2023, Cristóbal Almendra y su hijo Facundo estaban en un domicilio ubicado en calle Tucumán al 148, en la localidad de La Consulta. Este último, que era docente y sonidista, salió del domicilio gravemente herido y se fue tambaleando hasta caer desplomado en el frente de su casa.

Facundo Almendra.jpg Facundo Almendra, la víctima del crimen en San Carlos.

Tenía un disparo producido por una escopeta Beretta calibre 28 que recibió en la dorsal izquierda, que lo dejó internado varios días hasta morir el 30 de diciembre.

Los testigos manifestaron que Cristóbal Almendra también salió de su casa e intentó subirse a un vehículo, mientras algunas personas le reclamaban el hecho. La respuesta que brindó fue "este hijo de puta merece morir, ¿sabés lo que me ha hecho pasar?".

La investigación por el crimen determinó que padre e hijo tenían constantes discusiones por el pago de impuestos de una finca pero que también que el docente nunca le pudo perdonar a su progenitor que ejercía violencia de género contra su madre, quien había fallecido hacía algunos meses.