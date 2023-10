En un juicio abreviado condenaron a otro imputado por los saqueos a la carnicería de Las Heras

carniceria las heras saqueo.jpg Una carnicería del barrio Santa Teresita, de Las Heras, fue saqueada y destruida el sábado 19 de agosto. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Para que siga en libertad, Peralta tiene que cumplir con normas impuestas durante el juicio abreviado. Fijar y mantener un domicilio, y avisar en el caso de cambiarlo, deberá presentarse cada tres meses en la Dirección de Promoción del liberado, no cometer otros delitos durante 4 años, no emborracharse ni drogarse, donar una caja de leche en polvo de 800 gramos por mes al Banco de Alimentos, y someterse a la extracción de muestras biológicas y huellas para el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.

Además, le dictaron la prisión preventiva a un hombre de 31 años quien también está imputado por el saqueo ocurrido en la carnicería, por lo que pasará el proceso hasta el juicio en la cárcel.

intento de saqueos-las heras-07.jpg Luego de los saqueos en la carnicería de Las Heras, 7 hombres y 5 mujeres fueron capturadas. Imagen ilustrativa.

Condenados por el saqueo a la carnicería en Las Heras

Con el abreviado de Miguel Ángel Peralta, ya son 6 los condenados por el robo en la carnicería del barrio Santa Teresita. El 27 de septiembre fueron condenadas a 3 años en suspenso Pamela Fabiana Arce (30), Gladys Azucena López (32), Gabriela Verónica Olguín (23), Jéssica Elisa Quiroz (32) y Milagros Selena Gómez (21). En todos los casos fueron juzgados por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.

Los 6 reconocieron que atacaron el comercio ubicado en el mismo barrio donde viven en la tarde del 19 de agosto, destruyeron todo lo que había a su paso, además de no dejar absolutamente nada de mercadería y llevarse también balanzas digitales.

carnicería rejas.jpg Javier Mignani volvió a abrir su carnicería en calles Independencia y Álvarez Condarco, de Las Heras, pero completamente enrejada. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Por otro lado, el dueño de la carnicería saqueada, Javier Mignani, volvió a abrir su comercio a fines de septiembre, pero de una manera muy diferente a como era antes. Ahora, por temor a volver a sufrir un ataque en masa, decidió ponerle rejas por todos lados, incluso adelante de las heladeras y mostradores.

"Este fue el famoso negocio en el que se llevaron todo. Nos robaron la mercadería y rompieron todo lo que pudieron. Para tener una idea, hay que considerar que cada balanza vale un millón de pesos, y se robaron tres", relató Mignani.

El comerciante agregó: "Es como una cárcel. Pero lamentablemente no nos quedó otra que hacerlo así. En principio no sabíamos si íbamos a abrir de vuelta o no, pero una vez que bajó un poco la tensión, decidimos volver".