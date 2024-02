El testimonio clave del juicio por un crimen en Maipú: "Le di manso golpe y lo dejé roncando"

Este jueves se ingresó en la recta final del juicio que busca esclarecer el hecho de sangre. La causa ya tiene a tres sujetos condenados que admitieron haber participado del robo pero no del asesinato. Incluso señalaron que el plan original no era quitarle la vida a nadie, pero que Chama Oliva no cumplió con esa premisa.

La versión del acusado, que declaró durante el juicio, es que él no cometió el homicidio. Y que sus tres cómplices del robo pactaron entre ellos echarle la culpa del crimen en Maipú, ya que son familiares entre sí. En definitiva, doce ciudadanos se encuentran deliberando para determinar cuál de las dos versiones tiene más fuerza.