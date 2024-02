Juzgan al profesor que dijo haberle hecho "cosquillas" a un alumno que denunció un abuso

abuso sexual escuela guillermo cano guaymallen.jpg

De hecho, reconoció que solía hacerles "cosquillas" a los menores de edad y al niño en cuestión, pero que nunca lo tocó en sus partes íntimas tal como relató en la cámara Gesell que se reprodujo también durante el debate.

En esta testimonial, la víctima detalló que el sospechoso "empezó jugando y me empezó a tocar, pero yo me tapaba. Como que me hacía cosquillas y nadie se daba cuenta. Él iba bajando y yo como que lo sacaba".

La defensa, a cargo de Ariel Benavídez y Marcelo López, intentará demostrar que la declaración del menor de edad no es contundente y hasta que pudo haber malinterpretado lo ocurrido, según comentaron fuentes judiciales. De hecho la estrategia apunta a que ninguno de sus compañeros se sintió abusado pese a haber pasado por la misma situación. De hecho, evaluarán si citarán a declarar al compañero de banco del denunciante. Por este motivo, el juicio se extenderá hasta la próxima semana -o tal vez un poco más-, según adelantaron fuentes judiciales.

Abuso sexual en Guaymallén

El 20 de octubre pasado, Diego Montuelle fue atrapado por personal policial y quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 25. Días atrás, un matrimonio denunció que el sujeto había tocado en sus partes íntimas a su hijo en la escuela Guillermo Cano, ubicada en calle Godoy Cruz, en San José. El hombre, que dictaba clases de matemáticas, fue imputado por dos hechos de abuso sexual simple agravado por estar a cargo de la guarda de la víctima.

Los padres del colegio exigieron explicaciones al enterarse de que el hombre había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por un abuso similar que cometió a dos hermanos cuando era docente de catequesis en una parroquia.

Con el avance de la investigación se detectó que Montuelle había creado un grupo de WhatsApp donde solo podían estar los chicos, sin la supervisión de ningún padre, y que incluso mantenía comunicaciones con los menores hasta altas horas de la madrugada.