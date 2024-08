El ex juez condenado por raptar y violar a una haitiana busca revertir el fallo ante la Corte

Hugo Torino 1.jpg

En el extenso escrito, que tiene más de 60 páginas, la defensa planteó que "se confundió el final de una relación de pareja que terminó mal con una situación que erradamente equiparan a un sometimiento cuasi esclavo". "Todo lo denunciado es falso. No hay situación alguna de vulnerabilidad de la mujer", alegaron.

Los abogados del exjuez consideraron que la sentencia estuvo plagada de estereotipos como que la denunciante "es mujer, de raza negra, joven, inmigrante y estudiante" mientras que Hugo Torino es "varón, de raza blanca, viejo, local y con trabajo estable".

Por otro lado plantearon que hubo varias pruebas que los jueces no valoraron al momento de emitir sentencia.

Por esto es que solicitaron que se dicte la absolución del ex juez Hugo Torino o que al menos se reduzca la pena. En ese último caso solicitaron que se mantenga la prisión domiciliaria de su cliente ya que padece distintas patologías médicas.

Violencia de género

A mediados de 2017 se radicó la denuncia donde la mujer detalló que conoció por las redes sociales a Hugo Torino. En octubre de 2015, el entonces juez le pagó el pasaje y vivieron en una casa ubicada en Dorrego. Hasta tuvieron una hija. Pero la mujer aseguró que durante ese lapso de tiempo fue sometida sexual, psicológica y económicamente. Torino terminó detenido el 24 de noviembre de 2020 y el miércoles pasado fue condenado a 14 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada, coacciones simples y tenencia de material de abuso sexual infantil.

Durante el juicio se probó que abusó a la mujer sexualmente al menos dos veces por semana. Según declaró la víctima, el hombre le decía que "yo soy el que te está manteniendo. Me vas a cumplir los martes y jueves. Te venís, tenemos sexo y te vaso. Aguantatelá y sino andate a tu país".

El sometimiento sexual, que según la mujer también ocurría mientras ella dormía, iban de la mano con la violencia económica. "Vos no me hacés caso, no sos dócil. Te compré el pasaje, te doy de comer, te doy un lugar donde vivir", le recalcaba el magistrado.

La hipótesis de la acusación es que Hugo Torino le había quitado su documentación personal y las llaves del domicilio a la haitiana. Esta situación se sumaba a que la mujer no sabía hablar en castellano, no manejaba dinero y no tenía familiares en Mendoza para que puedan socorrerla.

Además de los delitos en contexto de violencia de género, el 26 de octubre de 2019 se encontró un pendrive en el domicilio de Hugo Torino que tenía cerca de 1.500 fotografías de las cuales un 90% eran de material de abuso sexual infantil. En concreto, fueron 1.380 imágenes donde se observaban menores de edad en situaciones sexuales.