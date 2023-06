En un principio la investigación se tramitó en la Justicia Federal porque sospechaban de un caso de trata de personas, aunque esa causa se cayó dos años después. Pero en ese fuero remitieron el expediente a la Justicia provincial ya que consideraron que se debía investigar la posible comisión de otros delitos. Así fue que Torino terminó detenido el 24 de noviembre de 2020 y fue imputado por una batería de acusaciones por las cuales arriesga una potencial condena de entre 6 a 26 años.

La teoría de la acusación

Hugo Torino está acusado formalmente por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravad, coacciones simples y tenencia de material de abuso sexual infantil.

La teoría que buscará probar la fiscal Daniela Chaler y el abogado querellante Lucas Lecour es que entre octubre de 2015 y mayo de 2017 abusó a la mujer sexualmente al menos dos veces por semana. Según declaró la víctima, el hombre le decía que "yo soy el que te está manteniendo. Me vas a cumplir los martes y jueves. Te venís, tenemos sexo y te vaso. Aguantatelá y sino andate a tu país".

El sometimiento sexual, que según la mujer también ocurría mientras ella dormía, iban de la mano con la violencia económica. "Vos no me hacés caso, no sos dócil. Te compré el pasaje, te doy de comer, te doy un lugar donde vivir", le recalcaba el magistrado.

La hipótesis de la acusación es que Hugo Torino le había quitado su documentación personal y las llaves del domicilio a la haitiana. Esta situación se sumaba a que la mujer no sabía hablar en castellano, no manejaba dinero y no tenía familiares en Mendoza para que puedan socorrerla.

Cuando el caso se judicializó y la Justicia de Familia le impuso una prohibición de acercamiento al sospechoso a fines de 2017, se cree que luego le envió un mensaje por teléfono a su ex pareja donde le exigió que levantara la medida "porque sino vas a ver de qué soy capaz".

Además de los delitos en contexto de violencia de género, la Fiscalía sostiene que el 26 de octubre de 2019 se encontró un pendrive en el domicilio de Hugo Torino que tenía cerca de 1500 fotografías de las cuales un 90% eran de material de abuso sexual infantil. En concreto, fueron 1380 imágenes donde se observaban menores de edad en situaciones sexuales.

La teoría de la defensa

Cuando comenzaron las denuncias en su contra, Hugo Torino comenzó los trámites de jubilación y actualmente no es magistrado. Por ese motivo se encuentra privado de su libertad, aunque con arresto domiciliario. El hombre niega sistemáticamente todos los hechos que le endilgan y hasta utiliza sus redes sociales para luchar contra las "falsas denuncias de violencia de género".

Si bien el hombre se autorepresenta legalmente, también es defendido por el abogado Maximiliano Legrand quien adelantó que "son todas mentiras de la denunciante con el fin de obtener ventajas en diversos aspectos. El lawfare no está solo en política. Es una causa totalmente armada".

Respecto a la tenencia de archivos pedófilos, la defensa sostiene que las imágenes habían sido borradas en el pen drive y fueron recuperadas gracias a un procedimiento informático: "Esas fotos eran de larga data. En ningún momento estuvieron vinculadas a la computadora de Torino".

El juicio comenzó este viernes y se extenderá hasta fines de agosto, ya que está prevista la declaración de la víctima, varios peritos psicológicos y hasta vecinos del exmagistrado.

