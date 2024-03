Condenaron a otro de los autores del saqueo a una carnicería en Las Heras y quedó preso

carniceria las heras saqueo.jpg La carnicería atacada en Las Heras.

De esta forma, ya se han resuelto casi todas las causas que investigaron los saqueos ocurridos en el Gran Mendoza durante esos días turbulentos ya que en otro expediente por el ataque a un supermercado VEA ya hay 5 condenados y resta resolver la situación de un sexto sospechoso, quien hasta ahora no quiso enfrentar un juicio abreviado.

Saqueo a la carnicería en Las Heras

El 19 de agosto pasado, en el marco de varios días turbulentos por alertas de saqueos en todas las provincias, una carnicería en Las Heras se llevó la peor parte. El local Mignani, ubicado en calles Independencia y Álvarez Condarco, fue el escenario donde irrumpieron aproximadamente 60 atacantes que forzaron la puerta de la cortina metálica y arrasaron con todo lo que había a su paso. Los delincuentes rompieron los vidrios de los exhibidores y sustrajeron 1.200 kilogramos de carne vacuna, 500 kilos de carne de cerdo, hormas completas de fiambres, dos balanzas y otros elementos.

El dueño de la carnicería saqueada, Javier Mignani, volvió a abrir su comercio a fines de septiembre, pero de una manera muy diferente a como era antes. Ahora, por temor a volver a sufrir un ataque en masa, decidió ponerle rejas por todos lados, incluso adelante de las heladeras y mostradores. "Este fue el famoso negocio en el que se llevaron todo. Nos robaron la mercadería y rompieron todo lo que pudieron. Para tener una idea, hay que considerar que cada balanza vale un millón de pesos", relató Mignani.

El comerciante agregó: "Es como una cárcel. Pero lamentablemente no nos quedó otra que hacerlo así. En principio no sabíamos si íbamos a abrir de vuelta o no, pero una vez que bajó un poco la tensión, decidimos volver".

