Caso Ivana Molina: le dictaron la prisión preventiva a Carlos Díaz, acusado de matar a su pareja

Más temprano, la fiscal Claudia Ríos leyó en la audiencia el informe de la pericia psiquiátrica de Díaz la cual indicó: "Es impulsivo, con reacciones agresivas, con poca tolerancia a la frustración. Tiende a negar los conflictos, minimizarlo, y con relato tendiente a victimizarse".

En este contexto, reveló que ante la posibilidad de una detención domiciliaria, los especialistas señalaron que Carlos Díaz "no reúne las condiciones psiquiátricas para respetar las normas correspondientes a una prisión domiciliaria".

femicidio-ivana-molina-carlos-diaz.jpg Ivana Molina fue vista por última vez el 7 de abril pasado, el día del cumpleaños de su pareja Carlos Díaz. Los pesquisas creen que ese día la habría matado.

Además, Ríos refirió que la acusación en su contra prevé una pena de prisión perpetua, y que en el caso de haber quedado detenido en su casa había riesgo de entorpecimiento de la investigación por los testigos que declararon y los que faltan declarar, y que también existía el peligro de fugarse. "Sabemos que no se va a someter a proceso", expresó la fiscal ante el juez.

Los abogados querellantes, que representan a dos hermanas de Ivana Molina, Vaira Leyton y Magdalena, adhirieron a todo lo expresado por la fiscal Ríos y pidieron la prisión preventiva para el imputado en el penal.

La defensa de Carlos Díaz negó que haya matado a Ivana Molina

En su alegato, la fiscal Claudia Ríos aseguró que el 7 de abril, sin tener una hora determinada, Carlos Díaz, de 64 años, mató a Ivana Molina, de 39 años, en su casa del barrio Las Rosas, de Las Heras, y que todavía no se pudo encontrar el cuerpo de la mujer.

De esto se agarró el abogado Ariel Benavidez, quien se sumó este miércoles a la defensa del acusado por femicidio. El defensor sostuvo: "¿De qué elementos probatorios surgió que Ivana Molina está muerta?", ya que, según él, de toda la prueba que presentó la fiscal de Homicidios no hay nada que indique que la mujer haya sido asesinada.

femicidio-ivana-molina-01.jpg La familia, amigos y allegados a Ivana Molina aseguraron que Carlos Díaz la golpeaba, pero ella siempre volvía con él.

Ante la cantidad de contradicciones que relató la fiscal Ríos en la declaración que dio Díaz luego de su captura en Buenos Aires, hacia donde viajó en remis luego de la desaparición de su ex pareja, Benavidez expresó: "Posiblemente sea un mentiroso, pero eso no lo convierte en asesino. No es él quien tiene que demostrar su inocencia, sino que el Ministerio Público Fiscal es quien debe trabajar para demostrar lo contrario".

Además, insistió que en el caso que se le dicte la prisión preventiva, se le diera la modalidad de domiciliaria. El primer pedido era para que él estuviera en la casa de su hija Romina, pero debido a que es en el mismo barrio donde viven la mayoría de los testigos, se comprometieron en fijar otra dirección y así se mantenga la "presunción" de inocencia. Pero finalmente esto no sucedió.

Por su parte, su otro defensor Marcelo López, reiteró que no hay indicios por el momento para adjudicarle la autoría a Díaz por el crimen de Ivana Molina, y que el acusado le aseguró que él no hizo nada de lo que lo acusan.

"Si yo tuviese la certeza que él fue el autor, yo no estaría acá. Se lo dije a él y a sus hijos", señaló el abogado López. Su alegato terminó con el rechazo de la prisión preventiva.