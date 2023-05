Verónica Macías, ex de Cacho Garay, aseguró que se sintió amenazada al recibir un mensaje de él

Verónica sostuvo: "Si desafía a la justicia, imaginate a mí". Y agregó: "Me generó miedo, desafió a la Justicia y me mandó ese audio para hacerme sentir miedo".

cacho garay y veronica macias 3.jpg Verónica Macías conoció a Cacho Garay cuando tenía 19 años. A sus 32 años se atrevió a denunciarlo por abuso sexual, amenazas de muerte, privación ilegítima de la libertar, entre otros hechos. Foto: Google

►TE PUEDE INTERESAR: En los primeros 5 meses de este año hubo cuatro veces más femicidios que el mismo período de 2022



Cagho Garay está imputado por amenazas agravadas por el uso de arma en contexto de violencia de género, tenencia de armas de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos y privación de la libertad agravada por ser cometida por el cónyuge, todo en concurso real y en contexto de violencia de género, lo que prevé una pena de 6 a 26 años. Además, tiene prohibición de acercamiento a la víctima de cualquier forma, sea física o virtual.

Cuando el fiscal de Violencia de Género Daniel Carniello, quien lleva la causa, fue informado sobre el audio que recibió Macías, le sumó una imputación más por desobediencia. Mientras, el capo cómico sigue con prisión domiciliaria en la casa de una hermana en Coquimbito, Maipú.

Un video de la ex de Cacho Garay que generó confusión

Cuando Verónica vio en su celular un audio de su ex marido, quien no puede tener comunicación con ella por ningún medio, la mujer entró en pánico. "Empecé a tener angustia y miedo. En la desesperación salí a caminar, pero alguien me grabó y llamó al 911".

Fue vista en el puente de Acceso Sur y calle Adolfo Calle, de Guaymallén. Quizá sin saber quién era, alguien la filmó desde un auto, mientras que otra persona llamó al 911 y dijo que había una chica que quería tirarse para quitarse la vida.

Embed

En pocos minutos Verónica se encontró rodeada de policías y no entendía nada. Le contaron lo ocurrido y ella aseguró: "Yo no estaba drogada como dijeron, tampoco me iba a tirar del puente como dijo esa persona que llamó al 911. No quiero que queden dudas, esto me genera mucha angustia".

La bailarina insistió: "Tampoco estaba desorientada. Salí a caminar cuando recibí ese audio. Si alguien desafía a la Justicia imaginate el miedo que me puede dar a mí".

Además, sostuvo que ver ese video que hicieron viral, también le generó un gran malestar: "Que me graben es como una amenaza. Que llamen al 911 para decir que estaba desorientada y después terminar con 10 policías preguntándome por qué me quería suicidar, no está bueno".

►TE PUEDE INTERESAR: Un juez avaló las pericias de la denunciante y dictó la prisión preventiva contra Cacho Garay