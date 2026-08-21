El horóscopo chino revela para este viernes 21 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 21 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 21 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): un asunto que requiere una respuesta rápida ocupará las primeras horas y tendrás que confiar en tu capacidad para distinguir lo esencial de lo accesorio. Ya por la tarde, una gestión vinculada con tus intereses personales comenzará a tomar una dirección más prometedora y te permitirá contemplar una alternativa que no habías considerado. Al caer la noche, el deseo de disfrutar de tu tiempo crecerá y elegirás con cuidado dónde poner tu atención
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el viernes amanecerá con una tarea que necesita continuidad y tendrás mejores resultados si mantienes un ritmo constante en lugar de intentar terminarla de golpe. Hacia la tarde, una persona modificará su postura frente a un asunto que parecía estancado y eso facilitará considerablemente las cosas. La noche llegará con un sentimiento de satisfacción serena y te apetecerá disfrutar de una actividad sencilla, sin exigencias
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): un estímulo inesperado despertará tu espíritu competitivo durante la mañana y te hará recuperar el interés por una cuestión que habías dejado momentáneamente de lado. En la tarde, tendrás que demostrar que puedes sostener tus argumentos sin convertir una diferencia de opiniones en una lucha personal. La noche será ideal para recuperar entusiasmo mediante una experiencia que te permita sentir nuevamente que eres dueño de tus decisiones
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): una señal afectuosa aparecerá temprano y modificará tu percepción sobre una relación que necesitaba un poco más de comprensión. Durante la tarde, un encuentro tranquilo te permitirá hablar de un tema sensible sin la presión de encontrar una solución inmediata. La noche será especialmente favorable para refugiarte en la intimidad y dejar que las emociones se acomoden a su propio ritmo
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el cierre de la semana laboral exigirá que tomes una determinación importante durante la mañana y será conveniente hacerlo desde una posición de seguridad, no de orgullo. Más adelante, una propuesta o comentario de alguien con experiencia aportará una perspectiva que podría fortalecer considerablemente tus próximos movimientos. La noche será un buen momento para mirar tus avances con objetividad y reconocer qué ambiciones siguen teniendo sentido para ti
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): cierta información llegará de manera discreta durante las primeras horas y comprenderás que todavía no es momento de mostrar todas tus cartas. Con el transcurso de la tarde aparecerá una confirmación que te permitirá interpretar correctamente una situación que venías observando desde lejos. La noche favorecerá el silencio, la lectura o cualquier actividad que te permita mantener la mente lejos del ruido externo
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana comenzará con ganas de acelerar el ritmo y buscarás una salida rápida a las obligaciones que limitan tu libertad. Durante la tarde, una invitación o desplazamiento inesperado cambiará el tono del viernes y podría ponerte en contacto con personas fuera de tu círculo habitual. La noche tendrá un carácter dinámico y terminarás la jornada con ganas de prolongar el ambiente festivo
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una cuestión relacionada con tu bienestar personal ocupará parte de la mañana y comprenderás que necesitas prestar más atención a aquello que vienes postergando. A media tarde, una conversación estimulante despertará tu interés por retomar un proyecto creativo o una afición que te proporciona satisfacción. La noche será cálida y tranquila, con espacio suficiente para disfrutar de música, imágenes, lectura o cualquier expresión artística que te inspire
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un problema que inicialmente parecerá complicado encontrará durante la mañana una solución ingeniosa gracias a tu capacidad para cambiar de enfoque. Más tarde, una conversación casual te pondrá frente a una información que puede resultar útil para una decisión que tomarás próximamente. La noche será especialmente entretenida si aceptas un plan improvisado y permites que las circunstancias decidan parte del programa
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la última jornada laboral de la semana te pedirá resolver varios detalles antes de poder considerar verdaderamente cerradas tus responsabilidades. Durante la tarde conseguirás completar una cuestión pendiente y sentirás que recuperas un espacio mental que había estado ocupado durante demasiado tiempo. La noche será mucho más placentera si evitas revisar constantemente lo que queda por hacer y te permites disfrutar del comienzo del descanso
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): una situación que involucra a alguien cercano requerirá tacto durante la mañana y sabrás intervenir sin asumir una responsabilidad que no te corresponde. En horas de la tarde recibirás una muestra de reciprocidad que te hará sentir valorado después de haber ofrecido tanto apoyo. La noche tendrá un tono acogedor y será un buen momento para compartir tiempo con quienes te brindan confianza sin pedirte nada a cambio
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el viernes despertará con una pequeña noticia que te hará mirar las obligaciones de otra manera y encontrarás motivos para estar de buen humor. Durante la tarde surgirán planes relacionados con ocio, gastronomía o entretenimiento que te permitirán dejar atrás la presión de los últimos días. La noche será especialmente propicia para celebrar el comienzo del fin de semana con espontaneidad y disfrutar sin pensar demasiado en el mañana