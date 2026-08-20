El horóscopo chino revela para este jueves 20 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 20 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 20 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): una gestión que venía avanzando sin demasiada claridad mostrará durante la mañana una señal concreta que te permitirá saber hacia dónde dirigir tus esfuerzos. En la tarde será conveniente revisar una propuesta antes de dar una respuesta, porque un detalle aparentemente menor puede cambiar sus condiciones. La noche te encontrará más selectivo con tu tiempo y preferirás reservarlo para aquello que realmente despierta tu interés
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): cierta demora al comenzar el día podría ponerte a prueba, pero terminarás descubriendo que esperar unas horas juega a tu favor. Más tarde, una conversación vinculada con responsabilidades materiales te permitirá establecer con mayor precisión qué estás dispuesto a asumir y qué no. Al anochecer experimentarás una calma profunda al sentir que ya no necesitas apresurar procesos que requieren su propio tiempo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una provocación o desafío aparecerá temprano y pondrá a prueba tu capacidad para responder con inteligencia en lugar de dejarte llevar por el impulso. Durante la tarde tendrás ocasión de transformar una dificultad en una oportunidad si utilizas tu iniciativa sin intentar imponerla a los demás. La noche será adecuada para liberar tensión mediante una actividad que te devuelva entusiasmo y sensación de movimiento
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el ambiente matutino favorecerá una conversación pendiente y podrás decir algo que durante días habías preferido guardar para ti. Con el avance de la tarde, una reacción comprensiva de la otra persona te permitirá recuperar una cercanía que necesitabas más de lo que reconocías. La noche será serena y encontrarás bienestar en un entorno pequeño, cómodo y alejado de demasiados estímulos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): un objetivo relacionado con tu futuro cobrará fuerza desde las primeras horas y te llevará a reconsiderar la magnitud de lo que quieres conseguir. Hacia la tarde aparecerá una ocasión para mostrar tus capacidades frente a personas cuya opinión puede tener consecuencias importantes más adelante. La noche te permitirá asimilar lo ocurrido y reconocer que estás entrando en una etapa donde será necesario pensar a mayor escala
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una conversación breve durante la mañana contendrá más información de la que parece y tu capacidad para captar matices será especialmente útil. Al transcurrir la tarde, una pieza adicional encajará en el panorama y podrás comprender por qué ciertos acontecimientos recientes se desarrollaron de esa manera. La noche será perfecta para mantener cierta reserva y procesar tus conclusiones antes de compartirlas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el jueves comenzará con una necesidad urgente de cambiar de escenario y buscarás una manera de introducir variedad incluso dentro de tus obligaciones. Durante la tarde, una propuesta espontánea podría llevarte por un camino distinto al previsto y despertar un interés que seguirá creciendo en los próximos días. La noche conservará ese impulso explorador, aunque necesitarás encontrar un momento de quietud para recuperar fuerzas
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una tarea vinculada con tu entorno personal ocupará parte de la mañana y terminarás descubriendo que modificar pequeños detalles mejora notablemente tu estado de ánimo. Ya por la tarde, una expresión de reconocimiento hará que valores de otra manera una capacidad que hasta ahora no considerabas demasiado importante. La noche tendrá una atmósfera introspectiva y te permitirá volver a una actividad que alimenta tu mundo interior
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): una circunstancia inesperada alterará tus planes matutinos, pero rápidamente encontrarás una alternativa que incluso puede resultar más entretenida que la idea original. En horas de la tarde tendrás que manejar información contradictoria y tu habilidad para distinguir lo útil de lo accesorio será determinante. La noche traerá conversaciones estimulantes y una oportunidad para descubrir algo que no conocías de alguien cercano
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el inicio del día estará marcado por una cuestión que exige atención minuciosa y tendrás que resistir la tentación de resolverla demasiado rápido. Durante la tarde comprobarás que una revisión adicional evita un error que podría haberte obligado a empezar nuevamente. La noche será más relajada cuando aceptes que haber hecho las cosas correctamente vale mucho más que haberlas terminado con prisa
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): un vínculo cercano reclamará tu atención durante la mañana y descubrirás que una persona necesita principalmente sentirse respaldada. En el transcurso de la tarde podrás establecer una conversación franca que permitirá aclarar una diferencia sin convertirla en un conflicto mayor. La noche será emocionalmente más liviana y recuperarás una confianza que había quedado temporalmente desplazada por las preocupaciones
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): una pequeña oportunidad de disfrute aparecerá temprano y te recordará que no todo debe quedar subordinado a las responsabilidades. Durante la tarde, una experiencia sencilla despertará una curiosidad que podría llevarte a incorporar una nueva actividad a tu rutina. La noche tendrá un sabor especialmente agradable si decides darte permiso para descansar sin pensar en lo que todavía falta por hacer