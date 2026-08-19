El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 20 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 20 de agosto, día del Tigre de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Tigre
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos, liderar, hacer ejercicio, tomar decisiones, defender ideas, emprender
- Actividades a evitar: confrontaciones, apuestas impulsivas, excesos, actuar sin medir consecuencias, imponer criterios
Horóscopo chino: cómo es la energía del Tigre de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Tigre de Fuego Yang irrumpe con una energía decidida, apasionada y difícil de ignorar. El Tigre aporta coraje, independencia y espíritu de conquista, mientras el Fuego Yang amplifica la confianza, la visibilidad y el deseo de actuar sin quedarse esperando condiciones perfectas.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 20 de agosto, día del Tigre de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el Fuego Yang puede acelerar su ritmo y empujarla a tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo analizando. La energía del Tigre le exige confiar más en su capacidad de reacción, aunque será conveniente no abandonar la estrategia que normalmente le permite acertar
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ímpetu del Tigre puede sacarlo de su zona conocida y plantearle una situación que requiere mayor espontaneidad. El Fuego Yang favorece la acción, pero deberá evitar comprometerse con algo antes de comprobar que puede sostenerlo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la presencia de su propio signo junto al Fuego Yang multiplica su determinación y deseo de conquistar nuevos objetivos. Es una jornada poderosa para tomar la iniciativa y hacerse notar, siempre que el entusiasmo no lo lleve a convertir cada diferencia en una batalla
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del Tigre puede parecerle excesiva, pero también puede despertar una valentía que tenía algo adormecida. El Fuego Yang le anima a salir de una situación cómoda y defender una necesidad personal con mayor claridad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Fuego Yang alimenta su ambición y puede devolverle entusiasmo por un objetivo que parecía demasiado lejano. La energía del Tigre favorece los movimientos audaces, aunque será importante distinguir entre una oportunidad genuina y una tentación pasajera
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el dinamismo del día puede llevarla a actuar con más rapidez de la habitual. El Fuego favorece su magnetismo y capacidad de persuasión, pero la mejor jugada será conservar cierta reserva antes de mostrar todas sus intenciones
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la excelente afinidad con el Tigre despierta entusiasmo, movimiento y ganas de avanzar hacia una meta concreta. El Fuego Yang potencia su vitalidad y puede convertir una jornada común en el comienzo de una etapa especialmente dinámica
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la intensidad del Fuego puede hacer que todo parezca más urgente de lo que realmente es. El Tigre le invita a confiar en sí misma, pero será mejor actuar desde la convicción y no desde la presión de quienes esperan una respuesta inmediata
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): al encontrarse frente a la energía del Tigre, puede surgir una fuerte necesidad de defender su autonomía o demostrar que tiene razón. El Fuego Yang aumenta la competitividad, por lo que será mucho más provechoso utilizar su ingenio para esquivar conflictos que entrar directamente en ellos
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el Fuego Yang puede sacudir su necesidad habitual de tener todo perfectamente calculado. La jornada será favorable si se permite improvisar un poco y utiliza la determinación del Tigre para avanzar en lugar de quedarse corrigiendo detalles
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la afinidad con el Tigre fortalece su sentido de propósito y puede llevarlo a defender con firmeza una decisión importante. El Fuego Yang le aporta coraje para actuar, aunque deberá mantener la mesura cuando aparezcan opiniones contrarias
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la buena conexión con el Tigre despierta su confianza y puede impulsarlo a participar en una iniciativa que inicialmente no se atrevía a considerar. El Fuego Yang aporta entusiasmo y determinación, convirtiendo la jornada en una oportunidad para dejar atrás cierta inseguridad