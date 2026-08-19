Signo regente del día: Tigre

Tigre Elemento: Fuego

Fuego Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Caballo, Perro, Cerdo

Caballo, Perro, Cerdo Animales incompatibles: Mono

Mono Actividades recomendadas: iniciar proyectos, liderar, hacer ejercicio, tomar decisiones, defender ideas, emprender

iniciar proyectos, liderar, hacer ejercicio, tomar decisiones, defender ideas, emprender Actividades a evitar: confrontaciones, apuestas impulsivas, excesos, actuar sin medir consecuencias, imponer criterios

Horóscopo chino: cómo es la energía del Tigre de Fuego Yang

En el horóscopo chino, el Tigre de Fuego Yang irrumpe con una energía decidida, apasionada y difícil de ignorar. El Tigre aporta coraje, independencia y espíritu de conquista, mientras el Fuego Yang amplifica la confianza, la visibilidad y el deseo de actuar sin quedarse esperando condiciones perfectas.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 20 de agosto, día del Tigre de Fuego Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el Fuego Yang puede acelerar su ritmo y empujarla a tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo analizando. La energía del Tigre le exige confiar más en su capacidad de reacción, aunque será conveniente no abandonar la estrategia que normalmente le permite acertar

el Fuego Yang puede acelerar su ritmo y empujarla a tomar una decisión que llevaba demasiado tiempo analizando. La energía del Tigre le exige confiar más en su capacidad de reacción, aunque será conveniente no abandonar la estrategia que normalmente le permite acertar Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el ímpetu del Tigre puede sacarlo de su zona conocida y plantearle una situación que requiere mayor espontaneidad. El Fuego Yang favorece la acción, pero deberá evitar comprometerse con algo antes de comprobar que puede sostenerlo

el ímpetu del Tigre puede sacarlo de su zona conocida y plantearle una situación que requiere mayor espontaneidad. El Fuego Yang favorece la acción, pero deberá evitar comprometerse con algo antes de comprobar que puede sostenerlo Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la presencia de su propio signo junto al Fuego Yang multiplica su determinación y deseo de conquistar nuevos objetivos. Es una jornada poderosa para tomar la iniciativa y hacerse notar, siempre que el entusiasmo no lo lleve a convertir cada diferencia en una batalla

la presencia de su propio signo junto al Fuego Yang multiplica su determinación y deseo de conquistar nuevos objetivos. Es una jornada poderosa para tomar la iniciativa y hacerse notar, siempre que el entusiasmo no lo lleve a convertir cada diferencia en una batalla Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del Tigre puede parecerle excesiva, pero también puede despertar una valentía que tenía algo adormecida. El Fuego Yang le anima a salir de una situación cómoda y defender una necesidad personal con mayor claridad

la intensidad del Tigre puede parecerle excesiva, pero también puede despertar una valentía que tenía algo adormecida. El Fuego Yang le anima a salir de una situación cómoda y defender una necesidad personal con mayor claridad Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el Fuego Yang alimenta su ambición y puede devolverle entusiasmo por un objetivo que parecía demasiado lejano. La energía del Tigre favorece los movimientos audaces, aunque será importante distinguir entre una oportunidad genuina y una tentación pasajera

el Fuego Yang alimenta su ambición y puede devolverle entusiasmo por un objetivo que parecía demasiado lejano. La energía del Tigre favorece los movimientos audaces, aunque será importante distinguir entre una oportunidad genuina y una tentación pasajera Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el dinamismo del día puede llevarla a actuar con más rapidez de la habitual. El Fuego favorece su magnetismo y capacidad de persuasión, pero la mejor jugada será conservar cierta reserva antes de mostrar todas sus intenciones

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 20 de agosto, día del Tigre de Fuego Yang.