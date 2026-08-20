El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 21 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 21 de agosto, día del Conejo de Fuego Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Conejo
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro
- Animales incompatibles: Gallo
- Actividades recomendadas: crear, conversar, decorar, negociar, descansar, fortalecer vínculos
- Actividades a evitar: discusiones, críticas, excesos, decisiones bruscas, confrontaciones
Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Fuego Yin
En el horóscopo chino, el Conejo de Fuego Yin combina sensibilidad, diplomacia y una calidez que se expresa de manera sutil. El Conejo aporta tacto, elegancia y capacidad para percibir el ambiente, mientras el Fuego Yin enciende en los signos la creatividad y el magnetismo.
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 21 de agosto, día del Conejo de Fuego Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el Conejo puede llevarla a prestar más atención al clima emocional de una conversación antes de intentar resolverla. El Fuego Yin favorece su capacidad de adaptación y puede ayudarla a conseguir algo importante mediante diplomacia en lugar de insistencia
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la delicadeza del Conejo puede parecerle menos práctica de lo que acostumbra, aunque detrás de ella encontrará una manera eficaz de reducir tensiones. El Fuego Yin le recomienda flexibilizar una postura demasiado rígida y observar qué ocurre cuando permite que las cosas evolucionen naturalmente
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del Conejo suaviza su intensidad y puede ayudarle a presentar una idea sin necesidad de imponerla. El Fuego Yin mantiene encendida su motivación, pero le propone utilizar el tacto como una herramienta para conseguir mejores resultados
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): su propio signo se combina con el Fuego Yin para potenciar creatividad, encanto y sensibilidad frente a las oportunidades que surgen a su alrededor. Es un día ideal para cuidar relaciones, desarrollar una idea personal y avanzar con elegancia, evitando absorber preocupaciones que pertenecen a otros
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el ritmo sereno del Conejo puede hacerle comprender que no todas las situaciones necesitan una respuesta contundente. El Fuego Yin aporta inspiración y puede ayudarlo a encontrar una solución más refinada para un asunto que hasta ahora había intentado resolver mediante presión
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la sutileza del día armoniza con su capacidad para observar antes de actuar y puede favorecer una estrategia cuidadosamente pensada. El Fuego Yin aumenta su magnetismo y le permite influir sobre una situación sin necesidad de revelar completamente sus intenciones
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el Conejo le propone reducir el ritmo y disfrutar más de aquello que está ocurriendo en el presente. El Fuego Yin mantiene su entusiasmo, pero le enseña que una acción discreta puede ser tan efectiva como un movimiento espectacular
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la excelente afinidad con el Conejo favorece los afectos, la creatividad y cualquier iniciativa que necesite sensibilidad para prosperar. El Fuego Yin aporta calidez a sus relaciones y puede hacer que una conversación sincera fortalezca considerablemente un vínculo
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la tranquilidad del Conejo puede ayudarlo a observar una situación desde un ángulo menos acelerado y encontrar una alternativa que no había considerado. El Fuego Yin despierta su creatividad, aunque será mejor evitar utilizar el ingenio para provocar o poner a prueba a otras personas
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al encontrarse frente a la energía del Conejo, puede surgir cierta incomodidad ante formas de actuar que considera demasiado indirectas. El Fuego Yin aconseja suavizar las críticas y comprender que una respuesta diplomática puede resolver más que una observación perfectamente argumentada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la afinidad con el Conejo favorece especialmente la confianza, el diálogo y los gestos de apoyo hacia personas importantes. El Fuego Yin despierta una calidez que puede fortalecer un vínculo y ayudarlo a expresar algo que normalmente prefiere guardar
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la armonía con el Conejo crea un ambiente favorable para disfrutar de los vínculos y recuperar entusiasmo por una actividad creativa. El Fuego Yin aporta inspiración y sensibilidad, convirtiendo una experiencia sencilla en una fuente inesperada de satisfacción