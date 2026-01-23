El horóscopo chino revela para este sábado 24 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, esperando el inicio del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 24 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 24 de enero
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana se presenta con ganas de ordenar pendientes que quedaron abiertos. A medida que avanza el día, aparece una conversación espontánea que cambia el ánimo. La tarde invita a tomar decisiones simples sin darles demasiadas vueltas. Ya de noche, el descanso se vuelve más profundo de lo habitual. El sábado deja una sensación de claridad mental
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el día comienza con un ritmo sereno que resulta cómodo. Durante la mañana, respetar tiempos propios evita el cansancio. La tarde propone un pequeño ajuste en planes que conviene aceptar sin resistencia. Al caer la noche, la calma se instala de forma natural. El sábado enseña a fluir sin forzar
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana arranca con energía y necesidad de acción. A lo largo del día, conviene canalizar ese impulso en algo concreto. La tarde puede traer un cruce de opiniones que se resuelve mejor con humor. Por la noche, el cuerpo pide movimiento suave o desconexión. El sábado deja sensación de liberación
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día comienza con un clima amable y receptivo. Durante la mañana, un gesto simple fortalece un vínculo cercano. La tarde acompaña actividades tranquilas o creativas. Al anochecer, la sensibilidad se vuelve aliada para disfrutar el momento. El sábado fluye mejor sin apuros
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana se siente activa, con ganas de avanzar en algo personal. A lo largo del día, bajar un cambio permite disfrutar más del proceso. La tarde trae una respuesta que confirma una intuición previa. Por la noche, la mente se aquieta al soltar expectativas. El sábado equilibra ambición y disfrute
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día arranca observando más que actuando. Durante la mañana, captar detalles sutiles marca la diferencia. La tarde favorece decisiones silenciosas pero firmes. Al llegar la noche, una sensación de control interno genera bienestar. El sábado confirma la fuerza de la calma
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana comienza con movimiento y ganas de hacer planes. A lo largo del día, conviene no sobrecargarse de actividades. La tarde invita a cambiar de escenario o rutina. Por la noche, el descanso se vuelve necesario y placentero. El sábado pide equilibrio entre acción y pausa
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el día se abre con una sensibilidad especial. Durante la mañana, escuchar el propio cuerpo ayuda a ordenar emociones. La tarde acompaña encuentros cálidos y sin exigencias. Al anochecer, aparece una tranquilidad difícil de explicar. El sábado invita a cuidarse con ternura
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana trae ocurrencias y ganas de improvisar. A medida que pasa el día, conviene enfocarse para no dispersarse. La tarde ofrece una solución creativa a algo cotidiano. Por la noche, la risa y el juego alivian tensiones. El sábado se disfruta con mente liviana
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el día comienza con deseo de ordenar y planificar. Durante la mañana, cerrar pequeños asuntos genera alivio. La tarde pide flexibilidad frente a cambios menores. Al llegar la noche, bajar la autoexigencia trae descanso mental. El sábado enseña a soltar el control
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana arranca con compromiso hacia otros. A lo largo del día, conviene no postergar necesidades propias. La tarde favorece charlas sinceras y sin máscaras. Por la noche, la calma llega al sentirse coherente con uno mismo. El sábado fortalece la confianza interna
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día fluye con un tono amable desde temprano. Durante la mañana, disfrutar lo simple mejora el ánimo general. La tarde invita a compartir sin expectativas. Al anochecer, el bienestar se siente natural y estable. El sábado deja una sensación de disfrute genuino