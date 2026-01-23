El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 24 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 24 de enero, día del Perro de Tierra Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Perro
Elemento: Tierra
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
Animales incompatibles: Dragón
Actividades recomendadas: consolidar acuerdos, ordenar prioridades, actuar con coherencia ética, asumir responsabilidades
Actividades a evitar: rigidez extrema, juicios impulsivos, confrontaciones innecesarias
Horóscopo chino: la energía del Perro de Tierra Yang
En el horóscopo chino, la energía del Perro de Tierra Yang impulsa firmeza moral, compromiso y sentido de responsabilidad. La Tierra aporta estabilidad concreta, mientras el Yang activa decisiones visibles y acciones sostenidas. Es una jornada que pide coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Las relaciones se ponen a prueba desde la lealtad y la honestidad. La compatibilidad define si esta fuerza se traduce en respaldo o en fricción directa.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una necesidad de orden y previsión. La energía del Perro exige responsabilidad en decisiones prácticas. La Tierra Yang fortalece estructuras que parecían inestables. Un compromiso debe asumirse sin evasivas. La claridad evita conflictos futuros. Actuar con seriedad aporta tranquilidad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se siente una sintonía natural con la energía del día. El Perro refuerza valores compartidos. La Tierra Yang consolida esfuerzos sostenidos. Un plan avanza con seguridad. La constancia se ve reconocida. Mantener el rumbo resulta clave
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se potencia una alianza basada en la lealtad. El Perro estimula acciones coherentes. La Tierra Yang canaliza energía con propósito. Un asunto importante requiere liderazgo firme. La decisión correcta fortalece vínculos. Actuar con honor trae resultados
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se percibe respaldo emocional y práctico. La energía del Perro aporta protección. La Tierra Yang brinda estabilidad. Un diálogo sincero aclara dudas. La confianza se refuerza. Elegir la honestidad beneficia a largo plazo
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se activa una tensión directa con la energía del día. El Perro cuestiona métodos o decisiones. La Tierra Yang exige responsabilidad concreta. Un choque de criterios puede surgir. Ceder en el orgullo evita desgaste. Ajustar expectativas mejora el clima
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se experimenta un día de observación estratégica. El Perro impulsa claridad ética. La Tierra Yang refuerza decisiones meditadas. Un asunto se define con prudencia. La discreción resulta favorable. Avanzar sin exponerse protege resultados
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se fortalece una conexión dinámica y positiva. El Perro acompaña iniciativas firmes. La Tierra Yang sostiene el impulso. Un proyecto gana estabilidad. La acción coherente genera apoyo. Mantener la palabra dada es esencial
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se vive el día como exigente a nivel emocional. El Perro demanda definiciones claras. La Tierra Yang reduce ambigüedades. Un límite debe establecerse. Asumir responsabilidades alivia tensiones. Buscar equilibrio interno resulta clave
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se percibe una energía que pide seriedad y foco. El Perro cuestiona improvisaciones. La Tierra Yang obliga a ordenar prioridades. Un ajuste estratégico se vuelve necesario. La disciplina mejora resultados. Evitar distracciones protege avances
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se activa una jornada de evaluación concreta. El Perro exige coherencia entre palabra y acción. La Tierra Yang refuerza determinación. Un detalle debe corregirse. La precisión evita conflictos. Cumplir promesas fortalece imagen
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se siente un clima más estructurado de lo habitual. El Perro impulsa responsabilidad compartida. La Tierra Yang estabiliza emociones. Un acuerdo se consolida. La sinceridad facilita el entendimiento. Actuar con compromiso genera respaldo