Polaridad: Yang

Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo

Animales incompatibles: Dragón

Actividades recomendadas: consolidar acuerdos, ordenar prioridades, actuar con coherencia ética, asumir responsabilidades

Actividades a evitar: rigidez extrema, juicios impulsivos, confrontaciones innecesarias

Horóscopo chino: la energía del Perro de Tierra Yang

En el horóscopo chino, la energía del Perro de Tierra Yang impulsa firmeza moral, compromiso y sentido de responsabilidad. La Tierra aporta estabilidad concreta, mientras el Yang activa decisiones visibles y acciones sostenidas. Es una jornada que pide coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Las relaciones se ponen a prueba desde la lealtad y la honestidad. La compatibilidad define si esta fuerza se traduce en respaldo o en fricción directa.

Horóscopo chino: las predicciones del sábado 24 de enero, día del Perro de Tierra Yang