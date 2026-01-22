Polaridad: Yin

Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón

Animales incompatibles: Conejo

Actividades recomendadas: ordenar asuntos pendientes, tomar decisiones estratégicas, perfeccionar detalles, expresar ideas con claridad

Actividades a evitar: confrontaciones directas, críticas excesivas, impulsividad verbal, rigidez mental

En el horóscopo chino, la energía del Gallo de Fuego Yin combina precisión, análisis y una intensidad emocional contenida. El Fuego activa determinación interna, mientras la polaridad Yin dirige la fuerza hacia decisiones cuidadosas y bien pensadas. Es un día para corregir, ajustar y definir con claridad lo que estaba disperso. La comunicación gana firmeza, aunque requiere tacto para evitar roces. La compatibilidad marca si esta energía se traduce en avances sólidos o en tensiones innecesarias.

Horóscopo chino: las predicciones del viernes 23 de enero, día del Gallo de Fuego Yin