HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 23 de enero, día del Gallo de Fuego Yin.

El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 23 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
Signo regente: Gallo
Elemento: Fuego
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón
Animales incompatibles: Conejo
Actividades recomendadas: ordenar asuntos pendientes, tomar decisiones estratégicas, perfeccionar detalles, expresar ideas con claridad
Actividades a evitar: confrontaciones directas, críticas excesivas, impulsividad verbal, rigidez mental
Horóscopo chino: la energía del Gallo de Fuego Yin
En el horóscopo chino, la energía del Gallo de Fuego Yin combina precisión, análisis y una intensidad emocional contenida. El Fuego activa determinación interna, mientras la polaridad Yin dirige la fuerza hacia decisiones cuidadosas y bien pensadas. Es un día para corregir, ajustar y definir con claridad lo que estaba disperso. La comunicación gana firmeza, aunque requiere tacto para evitar roces. La compatibilidad marca si esta energía se traduce en avances sólidos o en tensiones innecesarias.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se activa una jornada de análisis profundo. La energía del Gallo exige precisión en decisiones prácticas. El Fuego Yin impulsa determinación silenciosa. Un asunto financiero o laboral requiere orden. La observación atenta evita errores. Actuar con discreción genera estabilidad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se percibe una armonía productiva con la energía del día. El Gallo refuerza disciplina y constancia. El Fuego Yin fortalece compromiso interno. Un plan avanza paso a paso. La paciencia rinde frutos visibles. Consolidar bases resulta clave
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se enfrenta una energía más controladora de lo habitual. El Gallo limita impulsos espontáneos. El Fuego Yin pide moderación estratégica. Un desacuerdo puede surgir por métodos distintos. Escuchar antes de actuar reduce fricción. Ajustar el ritmo evita choques
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se activa una incompatibilidad directa con el clima del día. La energía del Gallo resulta crítica o exigente. El Fuego Yin intensifica la sensibilidad emocional. Un comentario puede generar malestar. Evitar discusiones innecesarias protege el equilibrio. Priorizar el autocuidado resulta esencial
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se potencia una alianza estratégica y productiva. El Gallo aporta enfoque y orden. El Fuego Yin refuerza autoridad interna. Un proyecto toma forma concreta. La claridad mental favorece decisiones firmes. Avanzar con planificación asegura éxito
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se manifiesta una compatibilidad refinada e inteligente. El Gallo estimula pensamiento crítico. El Fuego Yin acelera resoluciones internas. Un movimiento estratégico se concreta. La intuición guía acciones precisas. Elegir bien las palabras fortalece vínculos
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se siente una energía más contenida que limita la expansión natural. El Gallo pide foco y control. El Fuego Yin reduce impulsividad externa. Un ajuste en planes resulta necesario. Aceptar límites momentáneos evita frustración. La organización mejora resultados
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se percibe el día como exigente a nivel emocional. La energía del Gallo puede resultar crítica. El Fuego Yin intensifica la autoevaluación. Un asunto requiere madurez y realismo. Evitar la autocrítica excesiva protege el ánimo. Buscar apoyo aporta equilibrio
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se experimenta una desaceleración respecto a días anteriores. El Gallo exige precisión sobre rapidez. El Fuego Yin redirige energía hacia el interior. Un error se corrige a tiempo. Escuchar observaciones mejora el resultado final. Ajustar estrategias favorece avances
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se vive una fuerte conexión con la energía del día. El Fuego Yin refuerza seguridad interna. Las decisiones se toman con convicción silenciosa. Un logro personal se consolida. La claridad mental guía cada paso. Evitar la rigidez mejora vínculos
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se observa el entorno con mirada crítica y ética. La energía del Gallo resalta diferencias de criterio. El Fuego Yin activa reflexiones profundas. Un límite debe marcarse con firmeza. Mantener coherencia aporta tranquilidad. Elegir el diálogo adecuado evita tensiones
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se siente una energía más seria y estructurada. El Gallo impulsa orden y revisión. El Fuego Yin pide compromiso emocional. Un asunto pendiente se resuelve con calma. Evitar la dispersión mejora el día. Actuar con responsabilidad trae alivio