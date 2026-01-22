El horóscopo chino revela para este jueves 22 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, esperando el inicio del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 22 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 22 de enero
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el día comienza con una sensación de oportunidad bien calculada. Durante la mañana, una decisión tomada con rapidez evita complicaciones futuras. La tarde favorece intercambios ágiles y productivos. Al anochecer, la mente se relaja al comprobar que la intuición fue acertada. El jueves refuerza la confianza en la propia agilidad mental
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada se abre con estabilidad y orden interno. En la mañana, avanzar sin apuro permite sostener el control. La tarde invita a aceptar una ayuda sin sentir pérdida de autonomía. Por la noche, el cuerpo agradece una pausa consciente. El día consolida la seguridad construida con paciencia
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el jueves inicia con un impulso renovado. Durante la mañana, canalizar la energía en una sola acción evita dispersión. La tarde propone medir palabras antes de actuar. Al llegar la noche, una sensación de alivio se instala al bajar la intensidad. El día enseña a dosificar la fuerza
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la jornada se presenta con un clima de armonía gradual. En la mañana, una actitud receptiva abre puertas sutiles. La tarde favorece acuerdos basados en la confianza mutua. Por la noche, la calma emocional se profundiza. El jueves sostiene la paz desde gestos simples
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el día comienza con una fuerte necesidad de avance concreto. En la mañana, definir prioridades evita esfuerzos innecesarios. La tarde acompaña resultados visibles que fortalecen la motivación. En la noche, una reflexión serena ordena ambiciones. El jueves equilibra empuje y mesura
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la jornada se abre con observación silenciosa. Durante la mañana, una lectura fina del entorno aporta ventaja. La tarde invita a actuar con discreción y precisión. Al anochecer, la mente se aquieta al sentir control interno. El día reafirma la claridad estratégica
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el jueves inicia con movimiento constante. En la mañana, organizar tiempos permite sostener el ritmo. La tarde pide bajar un cambio para evitar cansancio. Por la noche, el descanso se vuelve reparador. El día enseña a equilibrar acción y pausa
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada se presenta con sensibilidad enfocada en el bienestar. En la mañana, atender emociones propias mejora la claridad mental. La tarde acompaña tareas creativas sin presión. Al caer la noche, la serenidad se instala suavemente. El jueves refuerza la conexión interior
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día comienza con ingenio despierto. Durante la mañana, una solución original simplifica lo complejo. La tarde invita a sostener el enfoque para cerrar pendientes. En la noche, el humor liviano libera tensiones. El jueves combina rapidez y concentración
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la jornada se abre con necesidad de orden. En la mañana, poner cada cosa en su lugar aporta tranquilidad. La tarde propone adaptarse a un cambio menor. Por la noche, el descanso se siente merecido. El día armoniza estructura y flexibilidad
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el jueves inicia con un fuerte sentido de responsabilidad. Durante la mañana, cumplir un compromiso refuerza la confianza ajena. La tarde pide reservar energía para lo esencial. Al anochecer, la paz surge al sentirse coherente. El día fortalece la lealtad a los propios valores
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la jornada fluye con una energía amable. En la mañana, disfrutar de lo cotidiano eleva el ánimo. La tarde acompaña intercambios sinceros y distendidos. Por la noche, una sensación de bienestar se asienta con naturalidad. El jueves deja una huella de satisfacción tranquila