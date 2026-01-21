El horóscopo chino revela para este miércoles 21 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, esperando el inicio del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 21 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mitad de semana se abre con una percepción clara de lo que conviene priorizar. En la mañana, una conversación concreta ayuda a destrabar un tema pendiente. La tarde favorece decisiones prácticas tomadas sin presión externa. Al llegar la noche, la mente se aquieta al sentir coherencia entre pensamiento y acción. El día fortalece la confianza en la propia estrategia
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el miércoles comienza con una sensación de firmeza interior. Durante la mañana, avanzar paso a paso permite sostener el equilibrio. La tarde invita a aceptar un ajuste sin alterar el rumbo general. En la noche, el descanso se vuelve profundo y estable. El día confirma que la constancia silenciosa genera seguridad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la jornada inicia con un impulso que necesita dirección. En la mañana, elegir una sola meta evita dispersión. La tarde propone escuchar antes de responder. Al anochecer, la energía se suaviza al soltar tensiones acumuladas. El día enseña a transformar intensidad en enfoque
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el miércoles se presenta con sensibilidad hacia los matices del entorno. Durante la mañana, un gesto empático armoniza vínculos. La tarde acompaña acuerdos simples y bien intencionados. En la noche, la calma emocional se afianza. El día invita a sostener la paz desde lo cotidiano
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el día comienza con ideas que buscan materializarse. En la mañana, ordenar prioridades permite avanzar con claridad. La tarde favorece el trabajo compartido sin protagonismos excesivos. Al llegar la noche, una reflexión sincera redefine objetivos. El miércoles equilibra ambición y sensatez
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la jornada se abre con una intuición fina y observadora. En la mañana, el silencio estratégico resulta revelador. La tarde acompaña decisiones tomadas con calma y precisión. Por la noche, la mente descansa al sentirse alineada. El día refuerza la claridad interna
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el miércoles arranca con energía disponible para avanzar. Durante la mañana, distribuir esfuerzos evita agotamiento. La tarde invita a reorganizar tiempos con realismo. En la noche, la quietud devuelve equilibrio al cuerpo. El día ajusta el ritmo sin apagar la motivación
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el día comienza con una sensibilidad práctica orientada al bienestar emocional. En la mañana, atender necesidades propias mejora el ánimo general. La tarde favorece espacios tranquilos y expresivos. Al anochecer, la serenidad se instala de manera natural. El miércoles valida el cuidado personal
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la jornada se inicia con rapidez mental y curiosidad activa. Durante la mañana, una solución creativa libera tiempo. La tarde aconseja sostener el foco para cerrar pendientes. En la noche, el humor compartido relaja tensiones. El día combina ingenio y disciplina
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el miércoles abre con necesidad de precisión y orden. En la mañana, organizar tareas aporta claridad inmediata. La tarde invita a aceptar cambios sin rigidez. Por la noche, el descanso se vuelve más profundo. El día armoniza exigencia y flexibilidad
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la jornada comienza con un fuerte sentido de coherencia interna. Durante la mañana, actuar con honestidad refuerza la confianza. La tarde pide equilibrar compromiso con autocuidado. Al caer la noche, la calma surge de sentirse fiel a los valores. El miércoles reafirma la integridad personal
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día fluye con una energía amable y envolvente. En la mañana, disfrutar de lo simple mejora el ánimo. La tarde acompaña encuentros sinceros sin exigencias. En la noche, una sensación de plenitud se asienta suavemente. El miércoles deja una huella de bienestar genuino