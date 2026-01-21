HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 22 de enero, día del Mono de Fuego Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente

Animales incompatibles: Tigre

Actividades recomendadas: iniciar proyectos, tomar decisiones rápidas, liderar acciones, negociar con agilidad

Actividades a evitar: impulsividad excesiva, discusiones de ego, promesas apresuradas, riesgos innecesarios

Horóscopo chino: la energía del Mono de Fuego Yang

En el horóscopo chino, la energía del Mono de Fuego Yang activa movimiento, audacia mental y una fuerte necesidad de acción inmediata. El Fuego intensifica la iniciativa, mientras la polaridad Yang impulsa liderazgo, competitividad y expresión directa. Es una jornada dinámica que favorece decisiones rápidas, ideas innovadoras y avances concretos. La compatibilidad determina si esta fuerza se canaliza con fluidez o genera fricción. Adaptarse al ritmo acelerado del día permite aprovechar su potencial sin caer en excesos.

