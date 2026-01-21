HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 22 de enero, día del Mono de Fuego Yang.

El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 22 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
Signo regente: Mono
Elemento: Fuego
Polaridad: Yang
Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente
Animales incompatibles: Tigre
Actividades recomendadas: iniciar proyectos, tomar decisiones rápidas, liderar acciones, negociar con agilidad
Actividades a evitar: impulsividad excesiva, discusiones de ego, promesas apresuradas, riesgos innecesarios
En el horóscopo chino, la energía del Mono de Fuego Yang activa movimiento, audacia mental y una fuerte necesidad de acción inmediata. El Fuego intensifica la iniciativa, mientras la polaridad Yang impulsa liderazgo, competitividad y expresión directa. Es una jornada dinámica que favorece decisiones rápidas, ideas innovadoras y avances concretos. La compatibilidad determina si esta fuerza se canaliza con fluidez o genera fricción. Adaptarse al ritmo acelerado del día permite aprovechar su potencial sin caer en excesos.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se experimenta una afinidad natural con la energía del día. La agilidad mental del Mono potencia decisiones rápidas. El Fuego Yang impulsa a tomar la iniciativa sin dudar. Un proyecto se acelera favorablemente. La comunicación fluye con claridad. Aprovechar el ritmo activo genera resultados visibles
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se siente una vibración inquieta que rompe rutinas. La energía del Mono desafía la estabilidad habitual. El Fuego Yang presiona a actuar más rápido de lo cómodo. Un asunto exige flexibilidad inmediata. Resistirse genera desgaste innecesario. Adaptarse permite recuperar control
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se activa una tensión directa con la energía dominante. El Mono de Fuego Yang confronta estilos y liderazgos. Un choque de voluntades puede surgir sin aviso. La impulsividad aumenta el conflicto. Moderar el ego evita rupturas. Elegir cuándo avanzar resulta clave
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se percibe el día como intenso y demandante. El Fuego Yang acelera procesos emocionales. La astucia del Mono obliga a reaccionar rápido. Un cambio requiere decisión inmediata. Mantener calma equilibra la presión externa. Actuar con estrategia suaviza el impacto
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se potencia una combinación poderosa y expansiva. El Mono estimula ambición y visión estratégica. El Fuego Yang impulsa liderazgo y acción decidida. Un avance importante se concreta. La confianza personal se eleva. Aprovechar el impulso abre nuevas puertas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se activa una compatibilidad inteligente y estratégica. La energía del Mono favorece movimientos calculados. El Fuego Yang acelera decisiones largamente pensadas. Un plan se ejecuta con precisión. La intuición se combina con acción. Avanzar sin demora resulta beneficioso
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se siente un fuerte estímulo para actuar y avanzar. El Fuego Yang refuerza motivación y coraje. La influencia del Mono acelera oportunidades. Un desafío se enfrenta con entusiasmo. El exceso de velocidad puede generar errores. Dosificar la energía mejora resultados
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se vive el día como demasiado intenso. La energía del Mono rompe la armonía buscada. El Fuego Yang presiona emocionalmente. Un asunto requiere reacción rápida. Evitar la sobrecarga protege el equilibrio. Priorizar lo esencial reduce tensiones
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se manifiesta una alineación total con la energía del día. El Fuego Yang amplifica carisma y audacia. Las ideas se ejecutan sin obstáculos. Un logro personal destaca con fuerza. La iniciativa atrae reconocimiento. Controlar la impulsividad evita excesos
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se enfrenta un ritmo acelerado que exige adaptación. El Mono desafía estructuras rígidas. El Fuego Yang impulsa cambios repentinos. Un ajuste se vuelve inevitable. Resistirse genera fricción innecesaria. Flexibilizar criterios facilita avances
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se observa el entorno con cautela frente a tanta intensidad. La energía del Mono puede parecer impredecible. El Fuego Yang acelera conflictos ajenos. Un rol mediador resulta necesario. Mantener principios aporta estabilidad. Elegir batallas preserva equilibrio
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se percibe una energía inquieta que altera el confort habitual. El Mono impulsa cambios rápidos. El Fuego Yang exige respuestas inmediatas. Un asunto se resuelve con decisión. Evitar la pasividad resulta clave. Actuar a tiempo reduce desgaste