El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este martes 20 de enero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 21 de enero, día de la Cabra de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo regente: Cabra
Elemento: Madera
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo
Animales incompatibles: Búfalo
Actividades recomendadas: cuidar vínculos, desarrollar creatividad, ordenar emociones, avanzar con sensibilidad
Actividades a evitar: rigidez emocional, imposiciones, decisiones frías, confrontaciones directas
Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Madera Yin
En el horóscopo chino, la energía de la Cabra de Madera Yin promueve sensibilidad, crecimiento interno y cooperación emocional. La Madera favorece la expansión pausada y la creatividad, mientras la polaridad Yin invita a actuar desde la empatía y la comprensión. Es una jornada propicia para nutrir relaciones, sanar tensiones y avanzar con suavidad pero con dirección clara. La compatibilidad energética juega un papel central, potenciando o desafiando a cada signo según su afinidad con esta vibración. Escuchar, acompañar y adaptarse marca el mejor rumbo.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se percibe una energía más emocional que requiere adaptación. La Madera Yin invita a suavizar estrategias. Un vínculo se fortalece al mostrar empatía. En lo material, avanzar despacio evita errores. La sensibilidad ajena marca el ritmo
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se presenta una vibración incómoda que desafía la rigidez. La incompatibilidad pide flexibilidad emocional. Un asunto se resuelve al ceder control. En relaciones, escuchar resulta clave. Adaptarse reduce tensiones
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se modera la intensidad para armonizar con el entorno. La Madera Yin suaviza el impulso. Un proyecto avanza al considerar emociones ajenas. En vínculos, la paciencia fortalece acuerdos. La empatía potencia resultados
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se vive una jornada de fuerte afinidad energética. La Madera Yin potencia la armonía natural. Un vínculo se consolida desde el cuidado mutuo. En lo creativo, fluir trae avances. La sensibilidad se convierte en fortaleza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se invita a bajar la intensidad habitual. La energía del día pide cooperación. Un objetivo se logra al trabajar en equipo. En relaciones, la comprensión evita choques. Ajustar el tono mejora resultados
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): se activa una percepción fina de emociones ajenas. La Madera Yin favorece decisiones suaves. Un plan se ajusta con discreción. En vínculos, la empatía genera confianza. Avanzar sin presión resulta ideal
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): se siente una energía afín que acompaña el movimiento. La compatibilidad facilita acuerdos emocionales. Un proyecto crece con apoyo mutuo. En relaciones, la calidez fortalece la unión. Avanzar con sensibilidad suma estabilidad
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): se experimenta una alineación profunda con la energía del día. La Madera Yin amplifica la creatividad y la empatía. Un deseo interno toma forma concreta. En vínculos, el cuidado mutuo es central. Confiar en la intuición guía decisiones
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): se desacelera el ritmo para conectar emocionalmente. La energía del día pide menos cálculo y más sensibilidad. Un vínculo mejora al escuchar. En lo práctico, la paciencia evita errores. Adaptarse trae armonía
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se enfrenta una vibración que exige suavizar posturas. La Madera Yin invita a flexibilizar juicios. Un desacuerdo se resuelve con tacto. En relaciones, la empatía reemplaza la crítica. Ajustar el enfoque mejora vínculos
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se favorece la cooperación y el cuidado emocional. La energía del día refuerza la lealtad sensible. Un compromiso se fortalece con comprensión. En lo social, acompañar suma confianza. La empatía sostiene avances
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): se activa una de las energías más compatibles del día. La Madera Yin potencia la sensibilidad natural. Un proyecto crece desde la colaboración. En vínculos, la calidez emocional se profundiza. Fluir con el entorno trae bienestar