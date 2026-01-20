Polaridad: Yin

Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo

Animales incompatibles: Búfalo

Actividades recomendadas: cuidar vínculos, desarrollar creatividad, ordenar emociones, avanzar con sensibilidad

Actividades a evitar: rigidez emocional, imposiciones, decisiones frías, confrontaciones directas

Horóscopo chino: la energía de la Cabra de Madera Yin

En el horóscopo chino, la energía de la Cabra de Madera Yin promueve sensibilidad, crecimiento interno y cooperación emocional. La Madera favorece la expansión pausada y la creatividad, mientras la polaridad Yin invita a actuar desde la empatía y la comprensión. Es una jornada propicia para nutrir relaciones, sanar tensiones y avanzar con suavidad pero con dirección clara. La compatibilidad energética juega un papel central, potenciando o desafiando a cada signo según su afinidad con esta vibración. Escuchar, acompañar y adaptarse marca el mejor rumbo.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 21 de enero, día de la Cabra de Madera Yin.

