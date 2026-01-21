Según el horóscopo maya, la vibración de este jueves se expresa como una energía de consolidación dentro del tiempo sagrado maya, donde las fuerzas cósmicas ayudan a sostener lo que ya fue iniciado. El día favorece la coherencia entre pensamiento, emoción y acción, evitando contradicciones internas. Se potencia la estabilidad cuando se actúa con conciencia y responsabilidad. La jornada invita a construir desde bases firmes y decisiones bien asumidas.

Horóscopo maya: predicciones para todos los signos del jueves 22 de enero