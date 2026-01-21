El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este jueves 22 de enero de 2026 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Mono, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
Horóscopo maya: predicciones para todos los signos del jueves 22 de enero
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Según el horóscopo maya, la vibración de este jueves se expresa como una energía de consolidación dentro del tiempo sagrado maya, donde las fuerzas cósmicas ayudan a sostener lo que ya fue iniciado. El día favorece la coherencia entre pensamiento, emoción y acción, evitando contradicciones internas. Se potencia la estabilidad cuando se actúa con conciencia y responsabilidad. La jornada invita a construir desde bases firmes y decisiones bien asumidas.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): la energía del día refuerza la necesidad de actuar con constancia y compromiso. Se afianzan decisiones tomadas recientemente. El entorno responde mejor a la firmeza tranquila. Conviene evitar cambios innecesarios. La seguridad interior se mantiene estable
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): una vibración más ordenada ayuda a enfocar ideas dispersas. El día favorece la aplicación práctica del ingenio. La mente se aquieta al ver avances concretos. Es importante no abarcar de más. La claridad se fortalece paso a paso
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): las energías cósmicas sostienen una visión clara y realista. Se confirma que el camino elegido es el correcto. El día favorece ajustes mínimos pero importantes. La intuición se expresa con serenidad. La confianza se reafirma
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): una energía firme impulsa a sostener límites ya establecidos. El día invita a actuar con autoridad interna sin rigidez. La estabilidad emocional se vuelve prioridad. Conviene preservar la energía personal. El equilibrio se consolida
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la vibración del jueves favorece decisiones estratégicas bien calculadas. Se avanza con cautela pero sin retrocesos. El análisis previo evita errores. El entorno reconoce la inteligencia aplicada. La armonía se mantiene
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): las energías del día ayudan a sostener procesos de cambio ya iniciados. La paciencia se convierte en fortaleza principal. Se afianza una nueva forma de actuar. Conviene no mirar atrás. La transformación se estabiliza
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): una vibración constante impulsa la organización eficiente. El día favorece cumplir compromisos pendientes. La sensación de control reduce tensiones. Es buen momento para ordenar prioridades. La tranquilidad aumenta
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): la energía del jueves refuerza la importancia de avanzar sin apuro. Se consolidan decisiones tomadas con tiempo. El cuerpo pide equilibrio entre acción y descanso. Escuchar esas señales resulta clave. La estabilidad se sostiene
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): las energías cósmicas permiten integrar emociones recientes con mayor comprensión. El día favorece aceptar lo que ya no puede cambiarse. La introspección aporta paz. Conviene no forzar respuestas externas. La calma interna se expande
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): una vibración firme impulsa a sostener responsabilidades asumidas. El día favorece el trabajo disciplinado y silencioso. La concentración se mantiene estable. Evitar distracciones resulta fundamental. El avance es sólido
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): la energía del día acompaña decisiones equilibradas y justas. Se refuerza la armonía en vínculos importantes. El diálogo sincero aporta estabilidad. Conviene mantener una postura clara. La paz emocional se afianza
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): las energías del jueves profundizan la capacidad de análisis sereno. Se comprenden situaciones complejas con mayor claridad. El día favorece decisiones meditadas. El silencio aporta respuestas valiosas. La sabiduría se consolida
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): una vibración estable impulsa a sostener la confianza personal. El día favorece mostrar seguridad sin necesidad de validación externa. La coherencia interna se fortalece. Conviene evitar exageraciones. El avance se siente firme y auténtico