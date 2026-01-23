El horóscopo chino revela para este viernes 23 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, esperando el inicio del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 23 de enero
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la mañana arranca con una charla o mensaje que aclara algo que venía dando vueltas. A medida que avanza el día, la cabeza se activa y aparecen ideas prácticas para resolver pendientes. Por la tarde conviene no apurarse, porque un pequeño detalle marca la diferencia. Al llegar la noche, el clima se vuelve más liviano y relajado. El viernes deja la sensación de haber avanzado sin desgaste
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el día empieza tranquilo, casi sin sobresaltos, lo cual resulta cómodo. Durante la mañana, mantener la rutina aporta seguridad. La tarde trae una situación que pide flexibilidad y menos rigidez de lo habitual. Por la noche, bajar la guardia permite disfrutar de un momento simple. El viernes enseña que no todo se controla, y eso también está bien
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la mañana se presenta con ganas de moverse y tomar iniciativa. A lo largo del día, conviene escuchar antes de reaccionar para evitar roces innecesarios. La tarde ofrece una oportunidad para canalizar energía de forma positiva. Ya de noche, el cuerpo pide aflojar tensiones acumuladas. El viernes deja una lección sobre manejar el impulso con inteligencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el día arranca con un ánimo sensible pero equilibrado. Durante la mañana, una actitud amable abre más puertas de las esperadas. La tarde favorece encuentros agradables y conversaciones sinceras. Al anochecer, aparece una calma emocional que se disfruta mucho. El viernes fluye mejor cuando se sigue el propio ritmo
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la mañana comienza con ambición y ganas de avanzar. A lo largo del día, ordenar prioridades evita agotarse de más. La tarde muestra resultados concretos que refuerzan la confianza. Por la noche, una pausa ayuda a mirar todo con perspectiva. El viernes combina empuje con madurez
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día empieza observando más de lo que se dice. En la mañana, captar señales sutiles permite anticiparse a una situación. La tarde es ideal para actuar con discreción y firmeza. Al llegar la noche, la sensación de control interno genera tranquilidad. El viernes confirma que el silencio bien usado es poder
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana arranca con movimiento y cierta impaciencia. A lo largo del día, organizar tiempos ayuda a no correr de más. La tarde pide bajar un poco la velocidad para no llegar cansado. Por la noche, el descanso se vuelve necesario y reparador. El viernes recuerda que no todo es carrera
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el día comienza con una sensibilidad especial. Durante la mañana, prestar atención a lo emocional ordena también lo mental. La tarde acompaña tareas creativas o espacios de disfrute personal. Al anochecer, el clima se vuelve cálido y reconfortante. El viernes invita a cuidarse sin culpas
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana trae ideas rápidas y ocurrencias ingeniosas. A medida que pasa el día, conviene concentrarse para no dispersarse. La tarde ofrece una solución inesperada a algo trabado. Por la noche, el humor y la risa alivian tensiones. El viernes se disfruta más cuando se juega con la mente despierta
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el día arranca con ganas de ordenar y dejar todo claro. Durante la mañana, resolver pendientes genera alivio. La tarde plantea un cambio menor que exige adaptarse sin dramatizar. Al llegar la noche, el cuerpo pide aflojar exigencias. El viernes enseña que no todo tiene que ser perfecto
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana comienza con sentido del deber bien marcado. A lo largo del día, ayudar a alguien fortalece vínculos importantes. La tarde invita a cuidar la energía y no cargar con todo. Por la noche, la tranquilidad llega al sentir coherencia interna. El viernes refuerza la fidelidad a los propios valores
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día fluye con un tono amable desde temprano. Durante la mañana, disfrutar de pequeños placeres mejora el ánimo general. La tarde favorece encuentros distendidos y charlas sinceras. Al anochecer, el bienestar se siente sin esfuerzo. El viernes deja una sensación de gratitud simple y real