El horóscopo chino revela para este martes 4 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy martes 4 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy martes 4 de agosto
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la claridad mental dominará las primeras horas y te permitirá encontrar una salida elegante para un asunto que parecía más complejo de lo que realmente era. En el transcurso de la tarde una propuesta inesperada despertará tu interés por desarrollar una habilidad que habías dejado en segundo plano. La noche cerrará con una agradable sensación de certeza, confirmándote que estás avanzando hacia un destino favorable
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): con paciencia y determinación afrontarás la mañana, consiguiendo que todo fluya con una estabilidad que inspirará confianza en quienes te rodean. Durante la tarde una conversación sincera despejará un malentendido y permitirá recuperar una relación importante. La noche será perfecta para desconectarte de las exigencias y disfrutar de la tranquilidad que tanto valoras
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el amanecer despertará un fuerte deseo de superación y sentirás que ha llegado el momento de asumir un reto que otros no se animan a enfrentar. Conforme avance la tarde aparecerá una oportunidad donde tu liderazgo será reconocido de manera natural. La noche traerá una renovada motivación para seguir construyendo objetivos cada vez más ambiciosos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): una atmósfera armoniosa envolverá el comienzo del día y facilitará el acercamiento con personas que comparten tus mismos valores. En la tarde un gesto lleno de sensibilidad fortalecerá una relación que seguirá creciendo sobre bases muy sólidas. La noche favorecerá el descanso del corazón y te permitirá recuperar la serenidad que estabas necesitando
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): desde las primeras horas asumirás responsabilidades importantes con una seguridad que despertará admiración entre quienes trabajan contigo. Hacia la tarde aparecerá una posibilidad para ampliar un proyecto que promete ofrecer excelentes resultados a largo plazo. La noche será ideal para celebrar discretamente cada avance y preparar el siguiente movimiento con inteligencia
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una intuición especialmente precisa marcará la mañana y te llevará a descubrir información que otros pasarán completamente por alto. En la tarde comprenderás el verdadero significado de una experiencia reciente gracias a un diálogo profundamente enriquecedor. La noche invitará a conectar con tu mundo interior y a fortalecer la confianza en tus propias decisiones
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el deseo de vivir algo diferente aparecerá desde temprano y hará que aceptes una invitación difícil de rechazar. Mientras transcurra la tarde conocerás personas o ambientes que despertarán nuevas ilusiones y ampliarán tu manera de ver el futuro. La noche estará llena de movimiento, entusiasmo y momentos que permanecerán grabados en tu memoria
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la inspiración llegará con fuerza al comenzar el día y encontrarás la manera perfecta de expresar emociones que hasta ahora permanecían en silencio. Durante la tarde alguien valorará tu autenticidad y reforzará la confianza que tienes en tus talentos naturales. La noche ofrecerá un espacio íntimo donde recuperarás el equilibrio y sentirás una profunda paz interior
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): sin previo aviso surgirán cambios en la mañana que pondrán a prueba tu ingenio, permitiéndote convertir una dificultad en una excelente oportunidad. En la tarde resolverás un asunto pendiente gracias a una ocurrencia brillante que sorprenderá incluso a quienes mejor te conocen. La noche estará marcada por situaciones alegres y conversaciones llenas de buen humor
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la organización será tu mejor aliada desde el inicio de la jornada y conseguirás avanzar con eficacia sin desperdiciar esfuerzos. En la tarde descubrirás una estrategia diferente que simplificará un objetivo que parecía demasiado exigente. La noche favorecerá la relajación y dejará una agradable sensación de satisfacción por todo lo conseguido
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la nobleza con la que actuarás durante la mañana fortalecerá la confianza de alguien que necesitaba sentirse respaldado. Más tarde compartirás un momento muy significativo que consolidará una relación basada en el respeto y la sinceridad. La noche será propicia para disfrutar del afecto de quienes siempre ocupan un lugar especial en tu vida
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): un agradable clima de bienestar acompañará las primeras horas y te permitirá afrontar cada actividad con una actitud positiva y despreocupada. En la tarde recuperarás el entusiasmo por una idea que volverá a cobrar fuerza gracias a circunstancias muy favorables. La noche pondrá fin a la jornada con momentos entrañables, sonrisas espontáneas y una sensación de plenitud que te preparará para lo que viene