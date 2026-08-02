HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 3 de agosto, día del Gallo de Tierra Yin.

Signo regente del día: Gallo

Gallo Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Dragón, Serpiente, Búfalo

Dragón, Serpiente, Búfalo Animales incompatibles: Conejo

Conejo Actividades recomendadas: organizar, planificar, estudiar, perfeccionar proyectos, cerrar acuerdos, ordenar espacios

organizar, planificar, estudiar, perfeccionar proyectos, cerrar acuerdos, ordenar espacios Actividades a evitar: criticar en exceso, procrastinar, actuar con rigidez, discutir por detalles, asumir compromisos apresurados

Horóscopo chino: cómo es la energía del Gallo de Tierra Yin

En el horóscopo chino, el Gallo de Tierra Yin inaugura la semana con una energía que premia el orden, la disciplina y la capacidad de perfeccionar aquello que ya se encuentra en marcha. El Gallo simboliza la claridad, la responsabilidad y el compromiso con el trabajo bien hecho, mientras que la Tierra Yin aporta paciencia, estabilidad y una mirada práctica.