El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este lunes 3 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 3 de agosto, día del Gallo de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Gallo
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Dragón, Serpiente, Búfalo
- Animales incompatibles: Conejo
- Actividades recomendadas: organizar, planificar, estudiar, perfeccionar proyectos, cerrar acuerdos, ordenar espacios
- Actividades a evitar: criticar en exceso, procrastinar, actuar con rigidez, discutir por detalles, asumir compromisos apresurados
Horóscopo chino: cómo es la energía del Gallo de Tierra Yin
En el horóscopo chino, el Gallo de Tierra Yin inaugura la semana con una energía que premia el orden, la disciplina y la capacidad de perfeccionar aquello que ya se encuentra en marcha. El Gallo simboliza la claridad, la responsabilidad y el compromiso con el trabajo bien hecho, mientras que la Tierra Yin aporta paciencia, estabilidad y una mirada práctica.
Horóscopo chino: las predicciones del lunes 3 de agosto, día del Gallo de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra un día apropiado para poner en orden asuntos que habían quedado pendientes y recuperar el control sobre sus prioridades. La influencia del Gallo favorece la organización y la comunicación clara. Una respuesta esperada llegará en el momento indicado. Será recomendable confiar en su capacidad para resolver pequeños desafíos. La constancia le abrirá nuevas oportunidades
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive una de las jornadas más favorables de esta etapa gracias a la armonía con el Gallo. La Tierra Yin fortalece su perseverancia y le permite consolidar avances importantes. Un esfuerzo realizado semanas atrás comenzará a dar resultados visibles. Será un excelente momento para asumir nuevas responsabilidades. La estabilidad continuará creciendo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): descubre que la paciencia será mucho más valiosa que la rapidez durante esta jornada. El Gallo le invita a revisar los detalles antes de tomar decisiones importantes. Una observación realizada a tiempo evitará complicaciones futuras. Será conveniente mantener una actitud receptiva. La prudencia fortalecerá cada paso
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): se encuentra frente a la energía opuesta del Gallo, por lo que será aconsejable evitar discusiones nacidas de diferencias menores. Algunas situaciones requerirán diplomacia antes que respuestas inmediatas. Una conversación tranquila permitirá aclarar un malentendido. Será importante escuchar con atención. La serenidad protegerá sus relaciones
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): disfruta de una energía muy favorable que impulsa el liderazgo y la concreción de proyectos importantes. La afinidad con el Gallo fortalece su visión estratégica y su capacidad para organizar recursos. Una oportunidad le permitirá demostrar su experiencia. Será un excelente día para tomar la iniciativa. La determinación atraerá excelentes resultados
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un ambiente ideal para desarrollar planes con inteligencia y discreción. El Gallo de Tierra Yin potencia su capacidad de análisis y favorece las decisiones acertadas. Una noticia despertará nuevas expectativas para las próximas semanas. Será recomendable actuar con calma. La estrategia marcará la diferencia
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive una jornada que le invita a equilibrar su entusiasmo con una mejor planificación. La energía del día favorece los avances sostenidos antes que las acciones impulsivas. Un cambio inesperado terminará beneficiándolo. Será conveniente mantener la flexibilidad. La paciencia fortalecerá sus proyectos
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): descubre un día apropiado para transformar ideas creativas en planes concretos. La Tierra Yin aporta estabilidad y ayuda a organizar mejor sus objetivos. Una propuesta interesante despertará nuevas ilusiones. Será un excelente momento para confiar en sus talentos. La perseverancia convertirá los pequeños avances en grandes logros
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): encuentra una jornada dinámica donde su ingenio será muy bien recibido. La influencia del Gallo favorece el intercambio de ideas y el desarrollo de soluciones originales. Una conversación abrirá nuevas posibilidades de crecimiento. Será recomendable actuar con seguridad. La creatividad encontrará reconocimiento
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por la estabilidad de la Tierra Yin. La jornada favorece la consolidación de metas, el reconocimiento del esfuerzo y el inicio de una etapa más sólida. Una decisión tomada hoy marcará positivamente el rumbo de los próximos meses. Será un excelente momento para asumir nuevos compromisos. La disciplina y la confianza abrirán puertas importantes
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra un ambiente favorable para fortalecer vínculos mediante el diálogo sincero y la cooperación. La energía del Gallo le recuerda que escuchar también forma parte del liderazgo. Una buena noticia mejorará el ánimo del entorno. Será recomendable mantener una actitud abierta. La honestidad reforzará su prestigio
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada que favorece el aprendizaje, la organización y la preparación de nuevos objetivos. El Gallo de Tierra Yin le ayuda a descubrir oportunidades que nacen del trabajo constante y la observación cuidadosa. Una idea aparentemente sencilla terminará adquiriendo una gran importancia. Será un excelente día para planificar el futuro con optimismo. La dedicación sembrará el éxito de los próximos pasos