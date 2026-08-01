El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 2 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 2 de agosto, día del Mono de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Mono
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente
- Animales incompatibles: Tigre
- Actividades recomendadas: negociar, aprender, resolver problemas, organizar, innovar, fortalecer contactos
- Actividades a evitar: improvisar sin planificación, subestimar detalles, responder con ironía, asumir demasiadas tareas, actuar por impulsos
Horóscopo chino: cómo es la energía del Mono de Tierra Yin
En el horóscopo chino, el Mono de Tierra Yang imprime a este domingo una energía de ingenio práctico y acción inteligente. Mientras el Mono representa la curiosidad, la rapidez mental y la capacidad para descubrir oportunidades donde otros solo observan dificultades, la Tierra Yang aporta estabilidad, disciplina y una visión realista para obtener hechos concretos.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 2 de agosto, día del Mono de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada especialmente favorable para desarrollar nuevas ideas y fortalecer proyectos personales. La afinidad con el Mono impulsa la creatividad y facilita los encuentros con personas que aportarán perspectivas interesantes. Una conversación abrirá una oportunidad inesperada. Será un excelente momento para actuar con decisión. La confianza marcará el inicio de una etapa prometedora
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que la flexibilidad será tan importante como la perseverancia. El Mono de Tierra Yang le anima a observar soluciones diferentes sin abandonar sus principios. Una pequeña modificación en sus planes producirá resultados positivos. Será recomendable escuchar nuevas propuestas. La capacidad de adaptación fortalecerá sus logros
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se encuentra frente a la energía opuesta del Mono, por lo que será aconsejable evitar decisiones impulsivas y discusiones innecesarias. No todo desafío requiere una respuesta inmediata. Una pausa permitirá descubrir una alternativa más conveniente. Será importante mantener la serenidad. La paciencia transformará los obstáculos en experiencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): vive un día que favorece la organización y el crecimiento mediante pequeños avances constantes. La Tierra Yang aporta estabilidad y claridad para definir prioridades. Una noticia le permitirá mirar el futuro con mayor optimismo. Será recomendable confiar en su intuición. La tranquilidad abrirá nuevos caminos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Mono. La jornada fortalece su liderazgo, su visión estratégica y su capacidad para convertir ideas en acciones concretas. Un proyecto comenzará a ganar impulso. Será un excelente momento para asumir nuevos desafíos. El entusiasmo atraerá aliados importantes
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un ambiente muy favorable para desarrollar estrategias y tomar decisiones bien fundamentadas. El Mono de Tierra Yang complementa su capacidad de análisis con una visión práctica. Una información recibida durante el día será especialmente valiosa. Será conveniente actuar con discreción. La inteligencia abrirá nuevas oportunidades
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): descubre que reducir el ritmo por algunos momentos le permitirá observar oportunidades que antes habían pasado desapercibidas. La energía del día favorece las decisiones meditadas. Un encuentro casual traerá inspiración para un proyecto futuro. Será recomendable mantener una actitud abierta. La calma potenciará sus resultados
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra una jornada donde la creatividad podrá expresarse de manera práctica y efectiva. La Tierra Yang favorece la construcción de bases sólidas para objetivos importantes. Una idea que parecía pequeña comenzará a crecer con rapidez. Será un excelente momento para desarrollar nuevos planes. La perseverancia dará frutos
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por la estabilidad de la Tierra Yang. La agilidad mental y la capacidad para resolver problemas alcanzarán uno de sus mejores momentos. Una oportunidad inesperada pondrá a prueba todo su talento. Será un excelente día para emprender, negociar o aprender algo nuevo. La inteligencia práctica abrirá puertas importantes
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): vive una jornada favorable para perfeccionar proyectos y consolidar el trabajo realizado durante las últimas semanas. La influencia del Mono impulsa la innovación sin perder el sentido del orden. Una propuesta despertará su interés. Será recomendable aceptar nuevos desafíos. La disciplina encontrará una valiosa recompensa
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra un ambiente apropiado para fortalecer relaciones personales y resolver diferencias con madurez. La energía de la Tierra Yang favorece la estabilidad emocional y el diálogo constructivo. Una decisión traerá tranquilidad para los próximos días. Será conveniente actuar con honestidad. La confianza fortalecerá los vínculos
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): descubre una jornada propicia para ampliar conocimientos y observar nuevas oportunidades desde una perspectiva diferente. El Mono de Tierra Yang le anima a salir de la rutina sin perder el equilibrio. Una conversación inspiradora despertará una idea que crecerá con el tiempo. Será un excelente momento para apostar por nuevos aprendizajes. La curiosidad inteligente abrirá un camino lleno de posibilidades