Signo regente del día: Mono

Mono Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Dragón, Serpiente

Rata, Dragón, Serpiente Animales incompatibles: Tigre

Tigre Actividades recomendadas: negociar, aprender, resolver problemas, organizar, innovar, fortalecer contactos

negociar, aprender, resolver problemas, organizar, innovar, fortalecer contactos Actividades a evitar: improvisar sin planificación, subestimar detalles, responder con ironía, asumir demasiadas tareas, actuar por impulsos

Horóscopo chino: cómo es la energía del Mono de Tierra Yin

En el horóscopo chino, el Mono de Tierra Yang imprime a este domingo una energía de ingenio práctico y acción inteligente. Mientras el Mono representa la curiosidad, la rapidez mental y la capacidad para descubrir oportunidades donde otros solo observan dificultades, la Tierra Yang aporta estabilidad, disciplina y una visión realista para obtener hechos concretos.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 2 de agosto, día del Mono de Tierra Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada especialmente favorable para desarrollar nuevas ideas y fortalecer proyectos personales. La afinidad con el Mono impulsa la creatividad y facilita los encuentros con personas que aportarán perspectivas interesantes. Una conversación abrirá una oportunidad inesperada. Será un excelente momento para actuar con decisión. La confianza marcará el inicio de una etapa prometedora

encuentra una jornada especialmente favorable para desarrollar nuevas ideas y fortalecer proyectos personales. La afinidad con el Mono impulsa la creatividad y facilita los encuentros con personas que aportarán perspectivas interesantes. Una conversación abrirá una oportunidad inesperada. Será un excelente momento para actuar con decisión. La confianza marcará el inicio de una etapa prometedora Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que la flexibilidad será tan importante como la perseverancia. El Mono de Tierra Yang le anima a observar soluciones diferentes sin abandonar sus principios. Una pequeña modificación en sus planes producirá resultados positivos. Será recomendable escuchar nuevas propuestas. La capacidad de adaptación fortalecerá sus logros

descubre que la flexibilidad será tan importante como la perseverancia. El Mono de Tierra Yang le anima a observar soluciones diferentes sin abandonar sus principios. Una pequeña modificación en sus planes producirá resultados positivos. Será recomendable escuchar nuevas propuestas. La capacidad de adaptación fortalecerá sus logros Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): se encuentra frente a la energía opuesta del Mono, por lo que será aconsejable evitar decisiones impulsivas y discusiones innecesarias. No todo desafío requiere una respuesta inmediata. Una pausa permitirá descubrir una alternativa más conveniente. Será importante mantener la serenidad. La paciencia transformará los obstáculos en experiencia

se encuentra frente a la energía opuesta del Mono, por lo que será aconsejable evitar decisiones impulsivas y discusiones innecesarias. No todo desafío requiere una respuesta inmediata. Una pausa permitirá descubrir una alternativa más conveniente. Será importante mantener la serenidad. La paciencia transformará los obstáculos en experiencia Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): vive un día que favorece la organización y el crecimiento mediante pequeños avances constantes. La Tierra Yang aporta estabilidad y claridad para definir prioridades. Una noticia le permitirá mirar el futuro con mayor optimismo. Será recomendable confiar en su intuición. La tranquilidad abrirá nuevos caminos

vive un día que favorece la organización y el crecimiento mediante pequeños avances constantes. La Tierra Yang aporta estabilidad y claridad para definir prioridades. Una noticia le permitirá mirar el futuro con mayor optimismo. Será recomendable confiar en su intuición. La tranquilidad abrirá nuevos caminos Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Mono. La jornada fortalece su liderazgo, su visión estratégica y su capacidad para convertir ideas en acciones concretas. Un proyecto comenzará a ganar impulso. Será un excelente momento para asumir nuevos desafíos. El entusiasmo atraerá aliados importantes

disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Mono. La jornada fortalece su liderazgo, su visión estratégica y su capacidad para convertir ideas en acciones concretas. Un proyecto comenzará a ganar impulso. Será un excelente momento para asumir nuevos desafíos. El entusiasmo atraerá aliados importantes Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un ambiente muy favorable para desarrollar estrategias y tomar decisiones bien fundamentadas. El Mono de Tierra Yang complementa su capacidad de análisis con una visión práctica. Una información recibida durante el día será especialmente valiosa. Será conveniente actuar con discreción. La inteligencia abrirá nuevas oportunidades

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 2 de agosto, día del Mono de Tierra Yin.