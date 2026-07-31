El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 1 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 1 de agosto, día de la Cabra de Fuego Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cabra
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo
- Animales incompatibles: Búfalo
- Actividades recomendadas: crear, colaborar, descansar, decorar, fortalecer vínculos, planificar con calma
- Actividades a evitar: actuar por presión, discutir por detalles, aferrarse al pasado, gastar impulsivamente, descuidar compromisos
Horóscopo chino: cómo es la energía de la Cabra de Fuego Yin
En el horóscopo chino, este primer día de agosto llega bajo la influencia de la Cabra de Fuego Yin, una combinación que invita a encontrar fortaleza en la sensibilidad y a descubrir que la verdadera seguridad nace del equilibrio interior.
Horóscopo chino: las predicciones del sábado 1 de agosto, día de la Cabra de Fuego Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra un día apropiado para reorganizar ideas y fortalecer relaciones que habían quedado en segundo plano. La energía de la Cabra favorece el entendimiento cuando existe disposición para escuchar. Una conversación abrirá nuevas posibilidades para resolver un asunto pendiente. Será recomendable actuar con paciencia. La serenidad le permitirá avanzar con mayor claridad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): se encuentra frente a la energía opuesta de la Cabra, por lo que será conveniente evitar la rigidez ante cambios inesperados. Algunas situaciones exigirán adaptarse más que controlar cada detalle. Una pausa antes de responder evitará malentendidos. Será importante confiar en que no todo necesita resolverse hoy. La flexibilidad será su mejor herramienta
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una jornada que favorece el crecimiento personal a través de nuevas experiencias. El Fuego Yin impulsa la motivación sin caer en la precipitación. Una propuesta despertará su interés por explorar un camino diferente. Será un buen momento para ampliar horizontes. La confianza fortalecerá sus decisiones
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): disfruta de una de las energías más armoniosas del ciclo gracias a la afinidad con la Cabra. La creatividad, la intuición y la tranquilidad se combinarán para ofrecer respuestas que antes parecían lejanas. Una noticia llenará de optimismo el ambiente. Será un excelente día para compartir con personas queridas. La inspiración acompañará cada paso
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una jornada favorable para observar el panorama completo antes de tomar decisiones importantes. La influencia de la Cabra le recuerda que incluso los grandes líderes necesitan momentos de reflexión. Una idea sencilla terminará adquiriendo un valor inesperado. Será recomendable escuchar diferentes opiniones. La visión estratégica crecerá con la calma
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): descubre que la intuición estará especialmente aguda para distinguir oportunidades auténticas. El Fuego Yin fortalece su capacidad para actuar con inteligencia y discreción. Una conversación revelará información muy útil. Será conveniente mantener sus planes en reserva hasta el momento adecuado. La prudencia potenciará sus resultados
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra un ambiente muy favorable gracias a la armonía natural con la Cabra. Después de varios días de gran movimiento, hoy podrá consolidar avances y disfrutar de los frutos obtenidos. Una oportunidad reforzará su confianza para las próximas semanas. Será un excelente momento para fortalecer relaciones personales. La alegría compartida multiplicará las buenas noticias
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): recibe plenamente la influencia de su propio signo, enriquecida por la calidez del Fuego Yin. La jornada favorece la creatividad, la paz interior y el desarrollo de proyectos que reflejan sus verdaderos valores. Una coincidencia le confirmará que avanza en la dirección correcta. Será un excelente día para iniciar un nuevo propósito. La autenticidad atraerá oportunidades duraderas
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): vive un día en el que su ingenio encontrará soluciones prácticas para asuntos cotidianos. La influencia de la Cabra le anima a colaborar más y competir menos. Un encuentro inesperado enriquecerá sus perspectivas. Será recomendable mantener una actitud abierta. La adaptabilidad seguirá siendo una ventaja
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra una jornada apropiada para perfeccionar proyectos y valorar los avances logrados durante las últimas semanas. El Fuego Yin favorece el reconocimiento obtenido mediante el esfuerzo constante. Una buena noticia reforzará su confianza. Será conveniente evitar las exigencias excesivas consigo mismo. El equilibrio impulsará nuevos logros
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): descubre un ambiente tranquilo que favorece las relaciones sinceras y la construcción de acuerdos duraderos. La energía de la Cabra suaviza tensiones y facilita el entendimiento. Una persona cercana ofrecerá un consejo valioso. Será un excelente momento para fortalecer la confianza mutua. La lealtad seguirá siendo su mayor fortaleza
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una de las jornadas más favorables del período gracias a la afinidad con la Cabra. La inspiración, la generosidad y el optimismo crearán un ambiente ideal para comenzar nuevos proyectos o fortalecer los ya existentes. Una oportunidad inesperada renovará sus expectativas sobre el futuro. Será un excelente día para compartir, crear y disfrutar de los pequeños momentos. La abundancia encontrará su camino a través de la gratitud y la confianza