El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este viernes 31 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del viernes 31 de julio, día del Caballo de Fuego Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Caballo
- Elemento: Fuego
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Perro, Cabra
- Animales incompatibles: Rata
- Actividades recomendadas: emprender, viajar, negociar, ejercitarse, liderar proyectos, ampliar contactos
- Actividades a evitar: actuar con impaciencia, prometer en exceso, discutir por orgullo, abandonar proyectos, asumir riesgos innecesarios
Horóscopo chino: cómo es la energía del Caballo de Fuego Yang
En el horóscopo chino, el Caballo de Fuego Yang cierra el mes con una energía vibrante que impulsa el movimiento, la confianza y el deseo de conquistar nuevos horizontes. El Caballo simboliza la libertad, la determinación y la capacidad de avanzar incluso cuando el camino presenta desafíos, mientras que el Fuego Yang intensifica el entusiasmo, el liderazgo y el coraje
Horóscopo chino: las predicciones del viernes 31 de julio, día del Caballo de Fuego Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se encuentra frente a la energía opuesta del Caballo, por lo que será conveniente administrar el tiempo con paciencia y evitar responder impulsivamente ante situaciones inesperadas. Algunos retrasos terminarán siendo beneficiosos porque permitirán corregir pequeños errores. Una conversación le ofrecerá una perspectiva diferente sobre un asunto importante. Será recomendable mantener la calma en todo momento. La prudencia evitará complicaciones innecesarias
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre una jornada que le anima a salir poco a poco de la rutina para explorar nuevas posibilidades. La energía del Caballo aporta dinamismo sin obligarlo a abandonar su esencia. Un cambio de planes despertará oportunidades interesantes. Será un buen momento para aceptar propuestas diferentes. La flexibilidad enriquecerá su camino
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive uno de los días más favorables del ciclo gracias a la excelente armonía con el Caballo. El Fuego Yang fortalece su liderazgo, su creatividad y su deseo de iniciar nuevos desafíos. Una oportunidad llegará justo cuando esté preparado para aprovecharla. Será un excelente momento para dar el primer paso hacia una meta importante. La confianza atraerá resultados muy positivos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra un ambiente estimulante donde la iniciativa y la diplomacia podrán convivir sin dificultad. La energía del día favorece los encuentros enriquecedores y las decisiones tomadas con serenidad. Una idea compartida con la persona adecuada comenzará a crecer. Será recomendable confiar en su intuición. La armonía abrirá nuevos caminos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): descubre una jornada ideal para impulsar proyectos que requieren valentía y visión de futuro. El Caballo de Fuego Yang alimenta su espíritu emprendedor y fortalece su capacidad para inspirar a otros. Una noticia renovará su entusiasmo por un objetivo importante. Será conveniente actuar con decisión. El liderazgo brillará de forma natural
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra una energía que recompensa las estrategias inteligentes y las acciones bien planificadas. Aunque el ritmo del día sea intenso, sabrá elegir el momento adecuado para intervenir. Una conversación discreta le permitirá descubrir información valiosa. Será importante mantener la concentración. La experiencia seguirá siendo su mejor aliada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): recibe plenamente la influencia de su propio signo, fortalecida por la intensidad del Fuego Yang. La vitalidad, la determinación y el entusiasmo alcanzarán uno de sus puntos más altos del ciclo. Un proyecto comenzará a avanzar con rapidez después de un largo período de preparación. Será un excelente día para iniciar una nueva etapa con optimismo. La iniciativa abrirá puertas que parecían inalcanzables
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): disfruta de una jornada especialmente favorable gracias a la afinidad con el Caballo. La inspiración y la creatividad encontrarán un terreno fértil para desarrollarse. Una persona cercana ofrecerá un apoyo muy valioso. Será un excelente momento para fortalecer relaciones importantes. La confianza mutua dará excelentes frutos
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): vive un día dinámico donde la rapidez mental le permitirá resolver situaciones con notable eficacia. La energía del Caballo favorece las decisiones valientes cuando están respaldadas por una buena planificación. Una oportunidad inesperada despertará su entusiasmo. Será recomendable mantener el enfoque en un solo objetivo. La creatividad marcará la diferencia
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra una jornada propicia para consolidar esfuerzos y perfeccionar proyectos que ya se encuentran en marcha. El Fuego Yang impulsa el reconocimiento del trabajo bien realizado. Una respuesta que esperaba llegará en un momento oportuno. Será recomendable actuar con seguridad y claridad. La disciplina continuará dando excelentes resultados
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): vive una de las energías más favorables de este período gracias a su excelente compatibilidad con el Caballo. La cooperación, el liderazgo compartido y la lealtad abrirán oportunidades que tendrán efectos duraderos. Un proyecto conjunto avanzará más rápido de lo previsto. Será un excelente día para fortalecer alianzas. La honestidad seguirá atrayendo personas valiosas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra una corriente de energía que favorece el optimismo y la renovación de objetivos personales. El Caballo de Fuego Yang le anima a dejar atrás antiguos temores para abrir espacio a experiencias enriquecedoras. Una oportunidad inesperada llegará a través de un nuevo contacto o de una conversación inspiradora. Será un momento ideal para confiar en sus capacidades y mirar hacia adelante con ilusión