El horóscopo chino revela para este viernes 31 de julio de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 31 de julio
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 31 de julio
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): desde muy temprano notarás que una coincidencia abre el camino hacia una solución que llevaba varios días escapando de tus manos. Al promediar la tarde surgirán contactos valiosos que te ayudarán a mirar un objetivo desde un ángulo mucho más conveniente. La noche será ideal para dejar que la mente descanse mientras una idea prometedora comienza a tomar forma
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): cada paso que des durante la mañana reforzará la base de un proyecto que necesita firmeza más que velocidad. Hacia la tarde recibirás una respuesta esperada que confirmará que el esfuerzo silencioso nunca pasa inadvertido. La noche ofrecerá un clima reconfortante donde podrás disfrutar de la estabilidad que tanto valoras
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el primer tramo del día despertará tu espíritu competitivo y encontrarás el escenario perfecto para demostrar tus capacidades sin necesidad de imponerte sobre nadie. Más adelante la tarde traerá una posibilidad que exigirá audacia, pero también inteligencia para elegir el momento oportuno. La noche dejará un impulso renovador que alimentará tus ganas de conquistar metas todavía más ambiciosas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): entre las primeras horas descubrirás que un gesto amable transforma completamente el ambiente que te rodea y facilita acuerdos inesperados. Durante la tarde compartirás un momento especial con alguien que volverá a ocupar un lugar importante en tu vida cotidiana. La noche llegará envuelta en serenidad y te permitirá terminar el día con el ánimo fortalecido
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): a medida que avance la mañana irás resolviendo asuntos exigentes con una seguridad que contagiará confianza a quienes trabajan contigo. En la tarde aparecerá una oportunidad para ampliar tus horizontes mediante una propuesta que merece toda tu atención. La noche favorecerá un merecido espacio de desconexión donde recuperarás entusiasmo para lo que viene
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): gracias a tu capacidad de observación detectarás desde temprano un detalle que cambiará el rumbo de una decisión importante. Al llegar la tarde una conversación cargada de significado despertará nuevas inquietudes intelectuales que enriquecerán tu visión del futuro. La noche invitará a disfrutar del silencio mientras ordenas tus pensamientos con absoluta lucidez
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): sin pensarlo demasiado aceptarás durante la mañana una invitación o propuesta que romperá por completo la rutina y despertará tu entusiasmo. En la tarde vivirás experiencias que ampliarán tu círculo de contactos y abrirán interesantes posibilidades para los próximos meses. La noche estará llena de movimiento, buen humor y recuerdos que permanecerán contigo durante mucho tiempo
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la inspiración aparecerá desde el inicio del día y te permitirá expresar con autenticidad aquello que muchas veces cuesta poner en palabras. Conforme transcurra la tarde recibirás una demostración de aprecio que fortalecerá tu confianza y te animará a seguir desarrollando tus talentos. La noche será perfecta para disfrutar de un ambiente apacible que renovará tu equilibrio interior
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un giro inesperado marcará la mañana y pondrá a prueba tu rapidez para encontrar soluciones originales, algo que resolverás con brillantez. Durante la tarde aprovecharás una circunstancia poco habitual para sacar ventaja donde otros solo verán obstáculos. La noche traerá momentos muy entretenidos que dejarán anécdotas dignas de ser recordadas durante largo tiempo
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): con disciplina y visión clara encararás las primeras horas, logrando avanzar en un objetivo que requería dedicación constante. En la tarde comprenderás que introducir un pequeño cambio mejorará notablemente el resultado de tus planes. La noche favorecerá la relajación y te permitirá despedir el día con una profunda satisfacción personal
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): lejos de buscar reconocimiento, durante la mañana tus acciones hablarán por sí solas y despertarán el respeto de quienes te rodean. En la tarde fortalecerás un vínculo importante gracias a una actitud noble que será correspondida con absoluta sinceridad. La noche creará el escenario perfecto para compartir momentos cálidos junto a personas que siempre te hacen sentir en casa
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): una agradable energía acompañará el comienzo de la jornada y te animará a dedicar tiempo a todo aquello que realmente disfrutas. Hacia la tarde aparecerá una ocasión ideal para dar un nuevo impulso a una iniciativa que todavía tiene mucho potencial por delante. La noche reunirá risas, complicidad y conversaciones memorables que pondrán un broche perfecto al último día de julio