El horóscopo chino revela para este lunes 3 de agosto de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al poderoso Año del Caballo de Fuego.
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 3 de agosto
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 3 de agosto
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Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el inicio de la semana traerá una oportunidad para reorganizar prioridades y descubrir que un camino distinto puede ofrecer mejores resultados de los esperados. En la tarde una persona compartirá información que despejará incertidumbres relacionadas con un asunto importante. La noche favorecerá la elaboración de nuevos planes con una visión mucho más segura y optimista
Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): a primera hora sentirás que todo avanza a un ritmo favorable y aprovecharás esa estabilidad para resolver cuestiones que requerían atención. Durante la tarde comprobarás que una actitud perseverante continúa abriendo puertas donde antes solo encontrabas demoras. La noche será apropiada para disfrutar de un descanso reparador que fortalecerá tu energía para los días siguientes
Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una decisión tomada al comenzar la mañana despertará entusiasmo y marcará el inicio de una etapa mucho más dinámica. Hacia la tarde recibirás una propuesta que pondrá a prueba tu capacidad para actuar con rapidez y determinación. La noche cerrará con una sensación de satisfacción al comprobar que supiste aprovechar cada oportunidad
Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): sin buscar protagonismo lograrás durante la mañana crear un ambiente de entendimiento que facilitará la resolución de un desacuerdo reciente. En la tarde un encuentro inesperado despertará emociones positivas y fortalecerá un vínculo que merece seguir creciendo. La noche invitará a dedicar tiempo a aquello que alimenta tu tranquilidad y tu equilibrio emocional
Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): frente a nuevos desafíos que aparecerán desde temprano demostrarás una gran capacidad para coordinar situaciones complejas con absoluta seguridad. A medida que transcurra la tarde recibirás una señal alentadora relacionada con una meta que continúa avanzando a tu favor. La noche será excelente para visualizar los próximos pasos con claridad y confianza
Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): una observación realizada en las primeras horas revelará un aspecto importante que había permanecido oculto hasta ahora. En la tarde descubrirás que escuchar con atención será mucho más valioso que intentar responder de inmediato a todas las situaciones. La noche favorecerá la reflexión serena y te permitirá comprender con mayor profundidad una decisión reciente
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Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): con enorme entusiasmo afrontarás la mañana y aceptarás una propuesta que añadirá movimiento y novedad a tu rutina. Durante la tarde surgirán encuentros muy estimulantes que ampliarán tus perspectivas y despertarán nuevas inquietudes personales. La noche llegará cargada de entusiasmo y dejará recuerdos que te impulsarán a seguir explorando nuevos horizontes
Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): una inspiración especial acompañará tus primeras actividades y te permitirá expresar con naturalidad aquello que llevabas tiempo sintiendo. En la tarde alguien destacará tus cualidades con palabras sinceras que reforzarán tu confianza. La noche será perfecta para regalarte un momento de serenidad y reencontrarte con aquello que te hace feliz
Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): un imprevisto transformará la mañana en una excelente ocasión para demostrar tu habilidad para adaptarte a cualquier escenario. Hacia la tarde resolverás un desafío mediante una idea original que sorprenderá a quienes participan contigo. La noche favorecerá reuniones entretenidas donde las risas surgirán con total naturalidad
Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): gracias a una visión práctica comenzarás el día resolviendo asuntos que otros consideran demasiado complejos. En la tarde identificarás una mejora importante para un proyecto que todavía tiene mucho potencial por desarrollar. La noche ofrecerá un ambiente tranquilo que permitirá recuperar fuerzas y ordenar tus próximos objetivos
Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): lejos de las tensiones, la mañana favorecerá los gestos sinceros y descubrirás cuánto puede cambiar una situación con una palabra oportuna. Al avanzar la tarde fortalecerás un lazo importante gracias a una muestra de lealtad que será profundamente valorada. La noche reunirá a personas que te harán sentir comprendido y acompañado en todo momento
Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): un comienzo armonioso marcará las primeras horas y te permitirá disfrutar de cada actividad con una actitud positiva y relajada. Durante la tarde volverás a interesarte por una iniciativa que promete brindarte muchas satisfacciones en el futuro cercano. La noche pondrá el broche final a la jornada con conversaciones agradables, sonrisas sinceras y una profunda sensación de bienestar