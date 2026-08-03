Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 3 de agosto.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el inicio de la semana traerá una oportunidad para reorganizar prioridades y descubrir que un camino distinto puede ofrecer mejores resultados de los esperados. En la tarde una persona compartirá información que despejará incertidumbres relacionadas con un asunto importante. La noche favorecerá la elaboración de nuevos planes con una visión mucho más segura y optimista

Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): a primera hora sentirás que todo avanza a un ritmo favorable y aprovecharás esa estabilidad para resolver cuestiones que requerían atención. Durante la tarde comprobarás que una actitud perseverante continúa abriendo puertas donde antes solo encontrabas demoras. La noche será apropiada para disfrutar de un descanso reparador que fortalecerá tu energía para los días siguientes

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): una decisión tomada al comenzar la mañana despertará entusiasmo y marcará el inicio de una etapa mucho más dinámica. Hacia la tarde recibirás una propuesta que pondrá a prueba tu capacidad para actuar con rapidez y determinación. La noche cerrará con una sensación de satisfacción al comprobar que supiste aprovechar cada oportunidad

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): sin buscar protagonismo lograrás durante la mañana crear un ambiente de entendimiento que facilitará la resolución de un desacuerdo reciente. En la tarde un encuentro inesperado despertará emociones positivas y fortalecerá un vínculo que merece seguir creciendo. La noche invitará a dedicar tiempo a aquello que alimenta tu tranquilidad y tu equilibrio emocional

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): frente a nuevos desafíos que aparecerán desde temprano demostrarás una gran capacidad para coordinar situaciones complejas con absoluta seguridad. A medida que transcurra la tarde recibirás una señal alentadora relacionada con una meta que continúa avanzando a tu favor. La noche será excelente para visualizar los próximos pasos con claridad y confianza