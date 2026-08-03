Horóscopo chino: cómo es la energía del Perro de Metal Yang

En el horóscopo chino, el Perro de Metal Yang imprime a esta jornada una energía firme, honesta y protectora. El Perro representa la lealtad, la justicia y la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios incluso cuando las circunstancias cambian, mientras que el Metal Yang aporta determinación y disciplina.

Horóscopo chino: las predicciones del martes 4 de agosto, día del Perro de Metal Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra un día propicio para organizar prioridades y recuperar el control sobre asuntos que habían quedado pendientes. La influencia del Perro favorece las decisiones tomadas con sensatez y paciencia. Una conversación aportará una solución que no había considerado. Será recomendable confiar en la experiencia acumulada. La constancia abrirá nuevos caminos

encuentra un día propicio para organizar prioridades y recuperar el control sobre asuntos que habían quedado pendientes. La influencia del Perro favorece las decisiones tomadas con sensatez y paciencia. Una conversación aportará una solución que no había considerado. Será recomendable confiar en la experiencia acumulada. La constancia abrirá nuevos caminos Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive una jornada donde la disciplina y la perseverancia encontrarán un terreno fértil para dar resultados. El Metal Yang fortalece su capacidad para consolidar proyectos importantes. Una propuesta despertará expectativas positivas para el futuro. Será un excelente momento para avanzar con seguridad. La estabilidad continuará creciendo

vive una jornada donde la disciplina y la perseverancia encontrarán un terreno fértil para dar resultados. El Metal Yang fortalece su capacidad para consolidar proyectos importantes. Una propuesta despertará expectativas positivas para el futuro. Será un excelente momento para avanzar con seguridad. La estabilidad continuará creciendo Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Perro. La jornada impulsa el liderazgo, la iniciativa y el desarrollo de nuevas oportunidades. Un desafío demostrará todo su potencial. Será un gran momento para asumir responsabilidades importantes. La confianza atraerá aliados valiosos

disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Perro. La jornada impulsa el liderazgo, la iniciativa y el desarrollo de nuevas oportunidades. Un desafío demostrará todo su potencial. Será un gran momento para asumir responsabilidades importantes. La confianza atraerá aliados valiosos Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra una energía armoniosa que fortalece la tranquilidad y las relaciones construidas sobre la confianza. El Perro de Metal Yang favorece el diálogo sincero y la cooperación. Una noticia traerá optimismo para los próximos días. Será recomendable compartir ideas con personas de confianza. La armonía impulsará sus proyectos

encuentra una energía armoniosa que fortalece la tranquilidad y las relaciones construidas sobre la confianza. El Perro de Metal Yang favorece el diálogo sincero y la cooperación. Una noticia traerá optimismo para los próximos días. Será recomendable compartir ideas con personas de confianza. La armonía impulsará sus proyectos Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se encuentra frente a la energía opuesta del Perro, por lo que será conveniente evitar enfrentamientos nacidos del orgullo o de diferencias menores. Algunas situaciones se resolverán mejor mediante la paciencia que mediante la insistencia. Una pausa le permitirá observar una alternativa más beneficiosa. Será importante mantener una actitud flexible. La serenidad transformará los desafíos en oportunidades de crecimiento

se encuentra frente a la energía opuesta del Perro, por lo que será conveniente evitar enfrentamientos nacidos del orgullo o de diferencias menores. Algunas situaciones se resolverán mejor mediante la paciencia que mediante la insistencia. Una pausa le permitirá observar una alternativa más beneficiosa. Será importante mantener una actitud flexible. La serenidad transformará los desafíos en oportunidades de crecimiento Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): descubre un ambiente favorable para analizar con calma los próximos pasos y fortalecer proyectos de largo plazo. La energía del Metal Yang potencia su capacidad de planificación. Una información recibida durante el día resultará muy útil. Será recomendable actuar con discreción. La estrategia seguirá siendo su mejor aliada

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 4 de agosto, día del Perro de Metal Yang.