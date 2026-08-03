El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este martes 4 de agosto de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 4 de agosto, día del Perro de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Perro
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Caballo, Conejo
- Animales incompatibles: Dragón
- Actividades recomendadas: resolver asuntos pendientes, firmar acuerdos, fortalecer amistades, planificar objetivos, colaborar, realizar actividades al aire libre
- Actividades a evitar: actuar con terquedad, alimentar conflictos, juzgar apresuradamente, romper promesas, ignorar buenos consejos
Horóscopo chino: cómo es la energía del Perro de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Perro de Metal Yang imprime a esta jornada una energía firme, honesta y protectora. El Perro representa la lealtad, la justicia y la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios incluso cuando las circunstancias cambian, mientras que el Metal Yang aporta determinación y disciplina.
Horóscopo chino: las predicciones del martes 4 de agosto, día del Perro de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra un día propicio para organizar prioridades y recuperar el control sobre asuntos que habían quedado pendientes. La influencia del Perro favorece las decisiones tomadas con sensatez y paciencia. Una conversación aportará una solución que no había considerado. Será recomendable confiar en la experiencia acumulada. La constancia abrirá nuevos caminos
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive una jornada donde la disciplina y la perseverancia encontrarán un terreno fértil para dar resultados. El Metal Yang fortalece su capacidad para consolidar proyectos importantes. Una propuesta despertará expectativas positivas para el futuro. Será un excelente momento para avanzar con seguridad. La estabilidad continuará creciendo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Perro. La jornada impulsa el liderazgo, la iniciativa y el desarrollo de nuevas oportunidades. Un desafío demostrará todo su potencial. Será un gran momento para asumir responsabilidades importantes. La confianza atraerá aliados valiosos
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra una energía armoniosa que fortalece la tranquilidad y las relaciones construidas sobre la confianza. El Perro de Metal Yang favorece el diálogo sincero y la cooperación. Una noticia traerá optimismo para los próximos días. Será recomendable compartir ideas con personas de confianza. La armonía impulsará sus proyectos
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): se encuentra frente a la energía opuesta del Perro, por lo que será conveniente evitar enfrentamientos nacidos del orgullo o de diferencias menores. Algunas situaciones se resolverán mejor mediante la paciencia que mediante la insistencia. Una pausa le permitirá observar una alternativa más beneficiosa. Será importante mantener una actitud flexible. La serenidad transformará los desafíos en oportunidades de crecimiento
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): descubre un ambiente favorable para analizar con calma los próximos pasos y fortalecer proyectos de largo plazo. La energía del Metal Yang potencia su capacidad de planificación. Una información recibida durante el día resultará muy útil. Será recomendable actuar con discreción. La estrategia seguirá siendo su mejor aliada
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive una jornada especialmente positiva gracias a la armonía natural con el Perro. El entusiasmo encontrará el respaldo de circunstancias favorables para avanzar hacia nuevos objetivos. Un encuentro inesperado abrirá interesantes posibilidades. Será un excelente momento para iniciar un proyecto o fortalecer una alianza. La determinación marcará la diferencia
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra un día apropiado para fortalecer vínculos y ordenar ideas antes de dar un nuevo paso. La influencia del Perro favorece la estabilidad emocional y las decisiones sensatas. Una conversación inspirará una nueva perspectiva. Será recomendable confiar en el proceso. La paciencia traerá resultados duraderos
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): descubre una jornada donde el ingenio encontrará oportunidades para resolver asuntos complejos con facilidad. El Perro de Metal Yang recompensa la honestidad y el compromiso. Una propuesta interesante llegará en el momento oportuno. Será conveniente mantener el enfoque en sus objetivos principales. La creatividad abrirá nuevas puertas
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): vive un día favorable para perfeccionar proyectos y consolidar avances recientes. La energía del Metal fortalece su disciplina y su capacidad para alcanzar metas importantes. Un reconocimiento aumentará su motivación. Será un excelente momento para planificar nuevos desafíos. La dedicación seguirá dando frutos
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): recibe plenamente la influencia de su propio signo, reforzada por la firmeza del Metal Yang. La jornada favorece el liderazgo, la toma de decisiones importantes y el fortalecimiento de relaciones construidas sobre la confianza. Una oportunidad confirmará que los esfuerzos del pasado comienzan a rendir frutos. Será un excelente día para asumir nuevos compromisos con seguridad. La coherencia y la lealtad atraerán abundancia y reconocimiento
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra una corriente de energía que favorece el crecimiento personal mediante la cooperación y el aprendizaje. El Perro de Metal Yang le recuerda que los grandes logros también nacen de los pequeños actos de constancia. Una idea compartida con la persona indicada comenzará a desarrollarse con fuerza. Será un excelente momento para proyectar el futuro con optimismo. La confianza en sus valores abrirá un nuevo ciclo de oportunidades