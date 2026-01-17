El horóscopo chino revela para este domingo 18 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, en la previa del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 18 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el domingo se abre con una sensación de pausa necesaria que invita a observar sin intervenir. Durante la mañana, una reflexión espontánea ayuda a comprender mejor una decisión reciente. La tarde se vuelve ideal para ordenar ideas sin exigencias externas. Al caer la noche, el descanso adquiere un valor reparador profundo. El día deja una claridad silenciosa que acompaña
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada comienza con estabilidad emocional y necesidad de rutina suave. En la mañana, atender lo esencial genera una sensación de control sereno. La tarde invita a soltar responsabilidades y permitir el disfrute simple. Por la noche, el cuerpo pide quietud y continuidad. El domingo reafirma la confianza en lo construido
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el amanecer trae una inquietud leve que busca salida creativa. Durante la mañana, una actividad espontánea ayuda a liberar tensión. La tarde aconseja evitar confrontaciones y elegir caminos más flexibles. En la noche, la energía se aquieta con una sensación de logro interno. El día enseña a moderar la intensidad
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el domingo inicia con una percepción fina del ambiente emocional. En la mañana, una conversación tranquila aporta alivio. La tarde acompaña momentos de introspección sin melancolía. Al llegar la noche, el equilibrio emocional se vuelve evidente. El día refuerza la armonía interior
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la jornada comienza con deseos de expresión personal sin presión externa. Durante la mañana, compartir ideas sin buscar validación resulta liberador. La tarde propone bajar expectativas y disfrutar del presente. En la noche, una sensación de reconocimiento íntimo fortalece la confianza. El domingo equilibra impulso y serenidad
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día se abre con una mirada introspectiva y lúcida. En la mañana, observar los propios pensamientos aporta claridad. La tarde favorece el silencio elegido y las decisiones meditadas. Durante la noche, la calma se instala de forma natural. El domingo potencia la sabiduría interna
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el amanecer impulsa a moverse, aunque el día pide dosificar. En la mañana, una salida breve renueva el ánimo. La tarde invita a bajar el ritmo y escuchar al cuerpo. Al anochecer, la tranquilidad reemplaza la urgencia. El domingo enseña a equilibrar acción y reposo
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada comienza con una sensibilidad abierta y receptiva. Durante la mañana, rodearse de belleza o armonía eleva el ánimo. La tarde acompaña expresiones emocionales sinceras. En la noche, la paz llega sin esfuerzo. El día valida la necesidad de cuidado personal
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el domingo arranca con curiosidad y ganas de estímulo ligero. En la mañana, resolver algo pendiente con ingenio genera satisfacción. La tarde pide foco para no dispersarse. Durante la noche, el humor compartido alivia tensiones. El día estimula la agilidad mental con equilibrio
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana se presenta con deseo de orden interno. A lo largo del día, ajustar detalles personales aporta tranquilidad. La tarde invita a soltar rigidez y aceptar lo imperfecto. En la noche, el descanso se vuelve más profundo. El domingo armoniza disciplina y descanso
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el día inicia con una fuerte conciencia emocional hacia los demás. En la mañana, un gesto leal fortalece un vínculo. La tarde invita a revisar límites con honestidad. Al caer la noche, la coherencia interna trae alivio. El domingo reafirma valores esenciales
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el domingo fluye con una energía amable y envolvente. En la mañana, disfrutar de lo simple genera bienestar genuino. La tarde acompaña encuentros sinceros y relajados. Por la noche, la satisfacción emocional se profundiza. El día deja una sensación de plenitud tranquila