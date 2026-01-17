HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 18 de enero, día del Dragón de Agua Yang.

Polaridad: Yang

Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo

Animales incompatibles: Perro

Actividades recomendadas: impulsar proyectos, tomar iniciativas estratégicas, comunicar ideas, expandir contactos

Actividades a evitar: imposiciones autoritarias, dispersión emocional, decisiones impulsivas, promesas poco claras

Horóscopo chino: la energía del Dragón de Agua Yang

En el horóscopo chino, la energía del Dragón de Agua Yang combina poder de acción con intuición expansiva. El Agua aporta sensibilidad, visión amplia y capacidad de adaptación, mientras la polaridad Yang impulsa liderazgo, movimiento y expresión directa. Es una jornada propicia para avanzar con fuerza en objetivos importantes, siempre integrando emoción y estrategia. Las ideas fluyen con intensidad y pueden generar oportunidades si se canalizan con foco. El equilibrio entre impulso y escucha interior resulta determinante.

