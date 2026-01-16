El horóscopo chino revela para este sábado 17 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, en la previa del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 17 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el sábado inicia con una sensación de apertura mental que invita a planear sin presión. Durante la mañana, una idea espontánea encuentra terreno fértil si se comparte con la persona correcta. La tarde propone ordenar prioridades sin urgencias externas. Al llegar la noche, el descanso se vuelve más reparador de lo habitual. El día deja una percepción clara de equilibrio interno
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada comienza con un ritmo sereno que resulta cómodo. En la mañana, atender asuntos domésticos o personales genera una base de tranquilidad. La tarde acompaña decisiones prácticas que alivian cargas futuras. Por la noche, el silencio se convierte en un aliado. El sábado refuerza la seguridad en los propios hábitos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el amanecer trae una inquietud creativa que busca expresión. Durante la mañana, moverse o cambiar de escenario renueva el ánimo. La tarde pide medir impulsos para evitar fricciones innecesarias. Al caer la noche, la intensidad se transforma en claridad emocional. El día enseña a canalizar la fuerza con conciencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el sábado se abre con una sensibilidad fina hacia el entorno. En la mañana, un gesto amable tiene más impacto del esperado. La tarde invita a compartir sin expectativas rígidas. Durante la noche, una calma profunda permite reconectar con el propio centro. El día reafirma la confianza en lo sutil
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la jornada arranca con deseos de protagonismo moderado. En la mañana, liderar una situación informal resulta natural. La tarde sugiere soltar el control para disfrutar más. Al anochecer, una validación sincera refuerza la autoestima. El sábado equilibra ambición y disfrute
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día comienza con introspección y mirada estratégica. Durante la mañana, observar antes de actuar aporta ventaja. La tarde favorece conversaciones profundas y sin ruido externo. En la noche, una sensación de coherencia interna trae serenidad. El sábado potencia la claridad silenciosa
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el amanecer impulsa a buscar movimiento y estímulos nuevos. En la mañana, una actividad diferente renueva el entusiasmo. La tarde pide ajustar expectativas para evitar dispersión. Por la noche, el cuerpo agradece bajar el ritmo. El día recuerda la importancia de dosificar la energía
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la jornada se inicia con una necesidad de contención emocional. Durante la mañana, rodearse de ambientes armónicos mejora el ánimo. La tarde acompaña expresiones creativas o momentos de calma. Al llegar la noche, la tranquilidad se instala sin esfuerzo. El sábado valida la sensibilidad como fortaleza
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el día arranca con curiosidad y ganas de experimentar. En la mañana, resolver algo con ingenio genera satisfacción inmediata. La tarde exige enfoque para no dispersar energías. Durante la noche, una risa compartida libera tensiones acumuladas. El sábado estimula la inteligencia lúdica
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana se presenta con deseo de orden y claridad. A lo largo del día, ajustar pequeños detalles devuelve control interno. La tarde desafía a flexibilizar frente a lo imprevisto. En la noche, soltar exigencias trae alivio. El día enseña a equilibrar precisión y descanso
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el sábado comienza con una fuerte conciencia de lo justo. Durante la mañana, apoyar a alguien cercano refuerza vínculos. La tarde invita a revisar compromisos con honestidad. Al anochecer, una sensación de coherencia trae paz. El día reafirma la fidelidad a los valores propios
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día fluye con una energía amable y receptiva. En la mañana, disfrutar de pequeños placeres eleva el ánimo. La tarde acompaña encuentros distendidos y sinceros. Por la noche, el bienestar se vuelve emocionalmente nutritivo. El sábado deja una huella de satisfacción serena