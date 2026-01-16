HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 17 de enero, día del Conejo de Metal Yin.

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro

Animales incompatibles: Gallo

Actividades recomendadas: negociar acuerdos, ordenar ideas, tomar decisiones discretas, proteger recursos

Actividades a evitar: confrontaciones directas, rigidez emocional, exposiciones innecesarias, críticas impulsivas

Horóscopo chino: la energía del Conejo de Metal Yin

En el horóscopo chino, la energía del Conejo de Metal Yin combina sensibilidad estratégica con firmeza interior. El Metal aporta claridad mental y capacidad de discernimiento, mientras la polaridad Yin suaviza la expresión, favoreciendo movimientos silenciosos pero eficaces. Es una jornada propicia para proteger lo logrado, afinar planes y resolver situaciones mediante la diplomacia. Las decisiones tomadas desde la prudencia resultan sólidas y duraderas. La sutileza se convierte en una poderosa herramienta de avance.

