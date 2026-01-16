Según el horóscopo maya, vibración de este sábado abre un espacio de regeneración dentro del tiempo sagrado maya, donde las energías cósmicas favorecen la reconexión con el cuerpo, la emoción y el espíritu de forma equilibrada. Es un día que invita a bajar el ritmo externo para escuchar con mayor claridad las necesidades internas. El universo acompaña procesos de sanación sutil y comprensión profunda, especialmente cuando se elige el descanso consciente. La armonía surge al permitirse simplemente estar, sin exigencias ni metas inmediatas.

El horóscopo maya del sábado 17 de enero: las predicciones para todos los signos.

