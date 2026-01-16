El horóscopo maya nos brinda en esta oportunidad sus predicciones para este sábado 17 de enero de 2026 y para los 13 signos sagrados. Para esta ancestral astrología es fundamental enfrentar esta nueva jornada, en el Mes del Mono, con alegría y entusiasmo.
Astrología ancestral
El horóscopo maya del sábado 17 de enero: las predicciones para todos los signos
El horóscopo maya tiene listas las predicciones para sus 13 signos sagrados de esta jornada de hoy. ¿Quieres conocer la energía cósmica de este día?
Según el horóscopo maya, vibración de este sábado abre un espacio de regeneración dentro del tiempo sagrado maya, donde las energías cósmicas favorecen la reconexión con el cuerpo, la emoción y el espíritu de forma equilibrada. Es un día que invita a bajar el ritmo externo para escuchar con mayor claridad las necesidades internas. El universo acompaña procesos de sanación sutil y comprensión profunda, especialmente cuando se elige el descanso consciente. La armonía surge al permitirse simplemente estar, sin exigencias ni metas inmediatas.
- Lagarto (13 de diciembre - 9 de enero): se despierta una energía de alivio que permite soltar preocupaciones acumuladas. El día favorece el descanso mental y la recuperación emocional. Las decisiones se postergan sin culpa para priorizar el bienestar. La intuición señala cuándo detenerse. La calma se vuelve reparadora
- Mono (10 de enero - 6 de febrero): la vibración del día invita a disfrutar del presente sin dispersión. Se canaliza la energía creativa en actividades simples y placenteras. El humor mejora al soltar responsabilidades innecesarias. Conviene evitar la sobreestimulación. El equilibrio se logra al relajarse
- Halcón (7 de febrero - 6 de marzo): una energía serena permite observar la vida desde mayor altura emocional. Se comprende que no todo requiere acción inmediata. El día favorece la contemplación y la reflexión suave. La intuición se manifiesta con claridad silenciosa. La confianza interna se aquieta
- Jaguar (7 de marzo - 3 de abril): las energías cósmicas invitan a descansar la fuerza y conservar energía. Se aflojan tensiones al no estar en alerta constante. El día favorece el cuidado del cuerpo y la emoción. El silencio se vuelve restaurador. La estabilidad se fortalece sin esfuerzo
- Zorro (4 de abril - 1 de mayo): la energía del sábado impulsa a adaptarse al ritmo del descanso. Se flexibilizan pensamientos rígidos. El día favorece conversaciones livianas y sin exigencias. La mente se despeja al soltar planes. La armonía se recupera naturalmente
- Serpiente (2 de mayo - 29 de mayo): una vibración profunda acompaña procesos de sanación interna. El día invita a escuchar emociones que suelen quedar en segundo plano. La introspección resulta nutritiva. No es momento de forzar cambios. La claridad llega con suavidad
- Ardilla (30 de mayo - 26 de junio): las energías del día proponen una pausa necesaria. Se suelta el impulso de hacer para simplemente disfrutar. La mente descansa al dejar pendientes para otro momento. Actividades simples generan bienestar. La tranquilidad se instala sin esfuerzo
- Tortuga (27 de junio - 23 de julio): una energía estable refuerza la necesidad de cuidado personal. El día favorece el descanso prolongado y el contacto con lo familiar. El entorno se vuelve más contenedor. Escuchar el cuerpo es clave. La serenidad se profundiza
- Murciélago (24 de julio - 22 de agosto): la vibración del día activa una comprensión emocional suave. Se integran procesos recientes sin analizarlos en exceso. El silencio aporta alivio. Es un buen momento para desconectarse del ruido externo. La renovación ocurre de manera silenciosa
- Escorpión (23 de agosto - 19 de septiembre): las energías cósmicas ayudan a soltar el control mental. El día invita a descansar de la exigencia interna. La claridad surge al no buscar respuestas. El cuerpo agradece la pausa. El equilibrio se restablece lentamente
- Venado (20 de septiembre - 17 de octubre): una vibración armónica favorece el bienestar emocional compartido. El día invita a la calidez y al afecto sincero. Se fortalecen vínculos desde la simple presencia. No es necesario explicar sentimientos. La paz interior se expande
- Búho (18 de octubre - 16 de noviembre): las energías del sábado potencian la introspección profunda y reparadora. Se ordenan pensamientos de forma natural. El día favorece el descanso mental y espiritual. La observación silenciosa resulta sanadora. La claridad se asienta sin palabras
- Pavo Real (17 de noviembre - 12 de diciembre): una energía de aceptación plena acompaña la jornada. Se relaja la necesidad de mostrarse constantemente. El día favorece disfrutar sin expectativas externas. La creatividad descansa sin apagarse. El bienestar surge de la autenticidad tranquila