El horóscopo chino revela para este viernes 16 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, en la previa del Año del Caballo de Fuego, que comenzará formalmente el próximo 17 de febrero de 2026.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy viernes 16 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el día comienza con una lucidez especial para anticipar movimientos ajenos. Durante la mañana, elegir bien las palabras evita malentendidos innecesarios. La tarde favorece ajustes prácticos que ordenan la agenda futura. Al caer la noche, una sensación de alivio confirma que se tomó la decisión correcta. El viernes deja claridad mental y alivio emocional
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana se presenta estable y sin sobresaltos. A lo largo del día, sostener la constancia rinde frutos silenciosos. La tarde invita a revisar responsabilidades con mirada realista. En la noche, el cuerpo pide descanso más que reflexión. El día reafirma la importancia de avanzar sin forzar los tiempos
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el viernes arranca con una inquietud que impulsa a moverse. Durante la mañana, canalizar esa energía en acciones concretas evita choques. La tarde exige tacto frente a sensibilidades ajenas. Al llegar la noche, la intensidad baja y aparece una calma reparadora. El día enseña a equilibrar impulso y conciencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la jornada se inicia con una percepción más fina del entorno. En la mañana, escuchar resulta más productivo que intervenir. La tarde acompaña acuerdos suaves y gestos de empatía. Por la noche, una sensación de armonía interior permite soltar preocupaciones. El día fortalece la confianza en la intuición emocional
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el amanecer trae una necesidad de afirmación personal. Durante la mañana, liderar con criterio suma respaldo. La tarde pide moderación para no asumir más de lo necesario. En la noche, el reconocimiento llega de forma sutil pero sincera. El viernes consolida una imagen más auténtica de uno mismo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana se abre con una claridad estratégica notable. A lo largo del día, elegir el momento justo para actuar resulta clave. La tarde favorece decisiones que se vienen gestando en silencio. Al anochecer, la tranquilidad confirma la eficacia del camino elegido. El día potencia la sabiduría interior
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el viernes comienza con ganas de acelerar procesos. En la mañana, priorizar evita dispersión. La tarde invita a reorganizar planes con mayor realismo. Durante la noche, bajar el ritmo devuelve claridad mental. El día recuerda que no todo avance depende de la velocidad
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): el inicio del día trae una sensibilidad más marcada. En la mañana, cuidar el entorno emocional resulta esencial. La tarde favorece espacios de calma y diálogo sincero. Al llegar la noche, la serenidad se instala lentamente. El viernes valida la importancia del equilibrio interno
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la jornada arranca con curiosidad y agilidad mental. Durante la mañana, resolver algo inesperado genera satisfacción. La tarde exige enfoque para no dispersar ideas. En la noche, una conversación liviana despeja tensiones. El día estimula la creatividad aplicada
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el viernes se presenta con necesidad de orden y precisión. En la mañana, ajustar detalles aporta seguridad. La tarde desafía la paciencia frente a cambios de último momento. Al anochecer, soltar la rigidez devuelve bienestar. El día enseña a flexibilizar sin perder estructura
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana comienza con un fuerte sentido de responsabilidad. A lo largo del día, actuar desde la coherencia fortalece vínculos. La tarde invita a marcar límites con serenidad. En la noche, la tranquilidad llega al cerrar asuntos pendientes. El viernes reafirma la lealtad a los propios principios
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el día fluye con una energía más amable y receptiva. Durante la mañana, una actitud abierta genera oportunidades simples. La tarde favorece el disfrute consciente sin excesos. Al caer la noche, una sensación de bienestar envuelve el ánimo. El día deja una huella de satisfacción tranquila