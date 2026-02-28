El horóscopo chino revela para este domingo 1 de marzo de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al flamante Año del Caballo de Fuego.
Astrología oriental
Consulta el horóscopo chino de hoy domingo 1 de marzo
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el domingo inicia con reflexión sobre metas próximas. En la mañana planificas mentalmente la semana que comienza. A mitad del día eliges descansar para recuperar energía. La tarde trae claridad sobre una decisión pendiente. Cierras el día con visión estratégica renovada
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la jornada empieza tranquila y estable. Durante la mañana te enfocas en asuntos familiares o personales. En el mediodía sientes gratitud por avances recientes. La tarde consolida armonía en tu entorno cercano. Terminas el domingo con serenidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): el día arranca con energía que necesita canalización. En la mañana buscas actividad para liberar tensión acumulada. A mitad del día recibes una noticia que reactiva tu motivación. La tarde te permite proyectar nuevos retos. Cierras el domingo con impulso firme hacia la semana
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana se presenta suave y armoniosa. Durante el mediodía eliges conversaciones tranquilas que fortalecen vínculos. La tarde favorece descanso consciente y equilibrio emocional. Al anochecer sientes paz interior. Terminas el domingo listo para iniciar con calma
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el domingo comienza con visión de futuro. En la mañana organizas ideas para nuevos proyectos. A mitad del día podrías asumir una responsabilidad adicional. La tarde te da claridad sobre prioridades reales. Cierras la jornada con determinación enfocada
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana invita a la introspección profunda. En el mediodía conectas con intuiciones valiosas. La tarde favorece planificación estratégica silenciosa. Al caer la noche sientes seguridad interna sobre tus próximos pasos. Terminas el domingo con serenidad y lucidez
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el día inicia con ganas de movimiento incluso en descanso. Durante la mañana organizas planes para la semana entrante. En el mediodía surge una invitación interesante. La tarde combina productividad ligera con disfrute. Cierras el domingo con entusiasmo equilibrado
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana comienza sensible y reflexiva. En el mediodía buscas armonía en el entorno familiar. La tarde te permite reconectar con tu lado creativo. Al anochecer sientes estabilidad emocional. Terminas el día con confianza tranquila
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el domingo arranca con mente inquieta y curiosa. Durante la mañana exploras ideas nuevas o conversaciones estimulantes. En el mediodía surge un aprendizaje interesante. La tarde te permite organizar pensamientos dispersos. Cierras la jornada con claridad mental
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la mañana se presenta ordenada y productiva. En el mediodía revisas detalles pendientes antes de iniciar la semana. La tarde te da tranquilidad al ver todo bajo control. Terminas el domingo con planificación clara y mente despejada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el día comienza con necesidad de estabilidad emocional. Durante la mañana conversas con alguien que te brinda apoyo sincero. En el mediodía se aclara una inquietud interna. La tarde fortalece vínculos importantes. Cierras el domingo con confianza renovada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana arranca con enfoque en bienestar personal. En el mediodía disfrutas momentos simples que elevan tu energía. La tarde favorece organización suave de asuntos prácticos. Al caer la noche sientes seguridad y equilibrio. Terminas el domingo listo para avanzar con calma