El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este sábado 28 de febrero de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 28 de febrero, día del Gallo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Gallo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Búfalo, Serpiente, Dragón
- Animales incompatibles: Conejo
- Actividades recomendadas: revisar detalles importantes, ordenar asuntos pendientes, conversaciones sinceras, análisis financiero, planificación estratégica discreta
- Actividades a evitar: críticas excesivas, comentarios hirientes, decisiones tomadas por susceptibilidad, revelar información confidencial
Horóscopo chino: la energía del Gallo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Gallo de Agua Yin combina precisión mental con sensibilidad estratégica. El Agua Yin aporta profundidad emocional, intuición y reflexión, mientras que el Gallo enfatiza orden, método y atención al detalle. Es un día ideal para revisar documentos, ajustar planes y tener conversaciones honestas pero cuidadosas. La energía favorece la claridad, aunque puede aumentar la susceptibilidad si se reciben críticas. Conviene actuar con diplomacia y mantener discreción en asuntos delicados. Bien canalizada, esta vibración permite avances sólidos y decisiones bien fundamentadas.
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): la energía del día favorece análisis financiero y organización práctica. El Agua Yin impulsa reflexión antes de actuar. Es un buen momento para ordenar cuentas o ajustar estrategias. Conviene evitar comentarios impulsivos. La jornada puede traer estabilidad si mantienes discreción
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la compatibilidad fortalece estabilidad y acuerdos sólidos. El Agua Yin aporta sensibilidad equilibrada. Es un excelente día para resolver temas laborales o contractuales. Conviene actuar con paciencia. La jornada favorece resultados concretos. La constancia será recompensada
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día exige moderación en palabras y decisiones. El Agua Yin favorece reflexión estratégica. Conviene evitar confrontaciones directas. Es un buen momento para observar y planificar. La jornada requiere autocontrol. La prudencia será clave
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la incompatibilidad sugiere cautela en relaciones personales. El Agua Yin puede intensificar susceptibilidades. Conviene evitar discusiones o críticas. Es mejor actuar con diplomacia y reserva. La jornada exige equilibrio emocional. La serenidad evitará tensiones
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la compatibilidad impulsa claridad estratégica y organización. El Agua Yin favorece planificación a largo plazo. Es un buen día para ajustar proyectos importantes. Conviene actuar con discreción. La jornada puede traer avances firmes. La precisión marcará la diferencia
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la compatibilidad fortalece intuición y análisis detallado. El Agua Yin potencia visión profunda. Es un excelente momento para decisiones financieras o profesionales. Conviene actuar con reserva. La jornada promete estabilidad y progreso. La inteligencia emocional será tu aliada
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día puede sentirse algo restrictiva. El Agua Yin exige paciencia y reflexión. Conviene evitar decisiones apresuradas. Es mejor organizar prioridades antes de actuar. La jornada favorece orden interno. La calma traerá claridad
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la vibración del día favorece conversaciones sinceras y profundas. El Agua Yin aporta sensibilidad equilibrada. Es un buen momento para resolver malentendidos. Conviene actuar con empatía. La jornada puede fortalecer vínculos. La prudencia dará estabilidad
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía invita a actuar con mayor precisión. El Agua Yin favorece análisis estratégico antes de moverte. Conviene evitar promesas apresuradas. Es un buen momento para revisar detalles. La jornada puede ser productiva si mantienes enfoque
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): al ser el signo regente, la energía se siente afinada y reflexiva. El Agua Yin potencia claridad mental y sensibilidad estratégica. Es un día ideal para ordenar asuntos importantes. Conviene actuar con diplomacia. La jornada favorece estabilidad y reconocimiento. La precisión será tu fortaleza
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día favorece análisis profundo antes de tomar decisiones. El Agua Yin impulsa prudencia y observación. Conviene evitar discusiones innecesarias. Es mejor actuar con honestidad moderada. La jornada puede traer equilibrio si mantienes serenidad
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía invita a actuar con sensibilidad y orden. El Agua Yin favorece claridad emocional. Es un buen día para fortalecer relaciones personales. Conviene mantener discreción en asuntos financieros. La jornada puede resultar armoniosa. La calma será tu mejor aliada