HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del sábado 28 de febrero, día del Gallo de Agua Yin.

Horóscopo chino: la energía del Gallo de Agua Yin

En el horóscopo chino, el Gallo de Agua Yin combina precisión mental con sensibilidad estratégica. El Agua Yin aporta profundidad emocional, intuición y reflexión, mientras que el Gallo enfatiza orden, método y atención al detalle. Es un día ideal para revisar documentos, ajustar planes y tener conversaciones honestas pero cuidadosas. La energía favorece la claridad, aunque puede aumentar la susceptibilidad si se reciben críticas. Conviene actuar con diplomacia y mantener discreción en asuntos delicados. Bien canalizada, esta vibración permite avances sólidos y decisiones bien fundamentadas.

